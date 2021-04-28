中國軍售以往鮮獲關注，但去年國產無人機彩虹系列及翼龍系列在戰爭中幾乎改變戰局，攻擊型無人機造成的死傷令不少人震驚。斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）上月更新軍備交易資料庫，《蘋果》記者翻查過去5年紀錄，發現中國的翼龍及彩虹兩大系列無人機，出售或準備出售的數量達300架，成為具攻擊無人機的銷售最大國，主要出售到中東及非洲。美國同類的無人機MQ-9系列銷售量僅是其四分之一。有軍事專家向本報稱，中國可透過軍售影響他國的國防及外交，提升中國在中東及非洲的影響力。這些國家往往較為封閉極權，利用中國無人機打壓民主，甚至殺害政敵。

無人機作戰主要追溯至911事件後，美軍派無人機到阿富汗，主要執行偵測及斬首任務，尤以美軍MQ-9無人機去年炸死伊朗第二號人物蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）最轟動。去年利比亞內戰及「納卡戰爭」，一改以往「一架起，兩架止」的無人機使用方式，大量使用攻擊無人機轟炸建築物及軍隊，軍事評論員黃東向《蘋果》形容這是具「劃時代意義」。利比亞內戰是首個無人機大戰，阿聯酋提供的中國翼龍-2，多次擊落土耳其無人機，戰爭初期獲壓倒性勝利，直至土耳其派軍隊介入才被逆轉。據聯合國安理會在去年1月統計，阿聯酋發動850次無人機攻擊，土耳其僅攻擊250次，普遍認為翼龍-2贏得空戰。

2019年利比亞內戰，造成過千死傷，現時沒有數字講述中國無人機在利比亞造成的傷亡，但黃東說：「中國經常批評美國無人機濫殺無辜，但實際上這些使用者相對封閉，我們不知濫殺了幾多，但實際上一定係有！」去年阿美尼亞及阿塞拜疆的「納卡戰爭」更將無人機使用推到極致。戰爭雖無中國無人機參與，但阿塞拜疆使用的土耳其攻擊無人機，亞美尼亞坦克、步兵車、火炮、導彈和各類車輛的損失數量都是阿軍的數倍乃至十數倍之多，導致亞美利亞戰敗，超過3,000士兵喪生。「無人機改變一個國際地區的戰略形勢，我相信連無人機公司也想不到。」黃東說。

斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）上月更新軍備交易資料庫，《蘋果》記者翻查2015至2020年中國的無人機軍售紀錄，發現其彩虹及翼龍兩大系列無人機，一共向15個國家出售或即將出售超過300架無人機，其中以翼龍-2銷情最好，中國成為出口攻擊無人機的大國。相反美國的MQ無人機系列同期僅出口約70架，數量僅是中國四分之一。「這是相當驚人數字，相對於一般有人駕駛的戰機及直升機，完全是不能想像。」黃東說。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲向《蘋果》解釋：「外國買中國無人機最主因是價格便宜，彩虹及翼龍-2兩款無人機價格近乎成本價出售，大概是100至200萬美元（約776萬至1,552萬港元），美國MQ-9大概是3,000萬美元（約2.3億港元）。」蘇又稱，中國無人機在電子作戰、高度及偵測上遠不如MQ-9，中國彩虹及翼龍系列像AK-47步槍：「就是便宜、大量、有基本的性能。美國的無人機就像M-16，比較精密，但是比較貴。」

根據軍備交易資料庫，中國的無人機一共銷往15個國家，主要在中東及非洲，當中巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、伊拉克及緬甸購買最多，塞爾維亞是唯一購入中國無人機的歐洲國家，這些國家大部份都屬專制及封閉國家。這些購買國用便宜價錢，軍隊偵蒐及轟炸能力極速提高一個檔次，黃東相信「中國大量出口無人機將急劇降低戰爭門檻」。沙特聯盟現時利用中國無人機彩虹系列，攻擊國內武裝反對勢力胡塞武裝組織，死傷狀況亦從來沒公開。印邊境去年長期對峙時，與印度敵對巴基斯坦向中國購入50隻翼龍-2，增添其地方影響力，印度去年隨即爆出計劃向美國購入30架MQ-9。

美國傳統上用無人機於反恐，但蘇紫雲稱專制國家的「反恐」卻非真「反恐」，而是將異己當成恐怖分子。近月陷入內戰的緬甸，一直都有購入中國的軍備，緬甸軍政府日前被指利用中國無人機彩虹-3，在高空觀察地面活動，按形勢指揮部隊打擊示威；彩虹-3有轟炸能力，珍氏資訊集團首席無人系統分析師黃加榮（Kelvin Wong）曾稱：「部署無人機是旨在恐嚇民眾的心理戰策略。」

中國無人機輕易協助極權國家維穩，軍售就有外交的意義，蘇紫雲稱這些中東及非洲國家購入中國無人機，「裏面的通訊軟件或彈藥都要跟中國購買，後勤維修同樣要依賴中國，那中國就可強化這些國家的合作與連結。他相信，隨着美軍退出阿富汗及減低中東影響力，加上中國出口武器較美國少考慮人道人權，相信中國將搶食中東的國際真空權力。從另一個層面，黃東認為甚至「可牽制一個國家，不聽話就減少出售，甚至斷絕武器供應」。

目前中國無人機作用僅限於小國，無法在大國肆虐，原因是無人機速度慢，亦沒有隱身功能，故只要稍有能力的防空系統，亦能擊落彩虹及翼龍系列。

《蘋果》記者

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