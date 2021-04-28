美國總統拜登提名徐若冰（Heidi Shyu）為國防部研發暨工程次長，另提名曾任勞工部副部長、奧巴馬好友盧沛寧（Christopher P. Lu）為聯合國改革與管理事務代表。兩人不約而同有台灣背景，徐的祖父為中華民國前空軍副總司令徐康良，盧的外公則曾任台灣司法行政部長。時事評論員林和立向本報分析，相信任用台籍人士與拜登承諾起用不同種族的有識之士有關，與台美關係未必有關，但客觀意義上相信更令台灣政府安心。

徐若冰在美國軍工界享負盛名，長年在軍火商雷神公司工作，主力研究雷達及電子作戰，負責隱形戰機F-35雷達，外界讚揚為「F-35戰機雷達之母」。若徐通過提名，將是亞裔美國人在國防部文官系統的最高級官員，將主管下一代高超音速武器研發。

戰機雷達頂尖專家

徐若冰曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。前美國國防部研究與工程部副部長劉易斯（Mark J. Lewis）形容拜登提名徐若冰是「絕佳選擇」，他大讚：「徐若冰是極其出色的工程師，是電子作戰及雷達系統的頂尖專家，她極其了解美國空軍」，她獲提名將是「科學及工程人員的勝利」。徐若冰2011年至2016年擔任美軍後勤暨科技助理部長，負責主管軍隊的武器採購。

彭博透露，拜登希望透過徐若冰的知識，完成政府所承諾的目標，讓美軍武器設備從冷戰時期的老舊裝置升級至人工智慧為主的新世代武器，亦希望她管理下一代高超音速武器研發。根據拜登提名，徐將與另一位美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）、陸軍部長提名人沃姆斯（Christine Wormuth）、國防部成本評估部門主任提名人布魯姆（Susanna Blume）一起成為拜登五角大廈的女性高層。

徐若冰出生在台灣台北市，10歲移民美國。徐的祖父為前中華民國空軍副總司令徐康良，官拜中將，1957年5月出任台灣軍方聯合作戰研究會副主委執行官，1963年底擔任台灣總統府戰略顧問。台媒《聯合報》引述台灣一名高層官員稱，徐若冰在五角大廈任職時，曾掌管台美空軍軍售，相當熟悉情況並對台友善。台灣立院外交國防委員會召委趙天麟估計，未來台美軍事合作上，徐若冰能提供很多台灣角度的需要，今次拜登人事任命某程度上是對台灣很大的鼓舞。

盧沛寧（Christopher P. Lu）獲提名為駐聯合國改革與管理事務代表，具有大使銜頭，工作主要就聯合國旗下的部門及重組提供意見，如財務預算及架構等。他是美國前勞工部副部長，與美國前總統奧巴馬是同學兼好友，外界形容他是對奧巴馬最具影響力的人。他雖然美國出生，但父母曾居於台灣，外公王任遠更曾擔任中華民國司法行政部長。

奧巴馬哈佛同窗

盧沛寧的經歷與奧巴馬息息相關，兩人是哈佛法學院的同學，畢業後盧在芝加哥大型法律事務所Sidley Austin的華府辦公室擔任訴訟律師，當時奧巴馬及妻子米歇爾在芝加哥總部工作。奧巴馬後來當選參議員，盧是他的法律總監；奧巴馬競選總統後期，盧沛寧主掌交接事宜；奧巴馬當選總統後，盧獲任命為內閣秘書長。盧沛寧及奧巴馬的背景相似，父母同樣都是外國移民的留學生。《紐約時報》當時稱盧沛寧「比誰都了解奧巴馬的經歷」，他之後獲委任為美國勞工部副部長。

盧沛寧的父親盧正揚與母親王大成均在中國大陸出生，其後到台灣生活，50年代赴美留學後結婚。盧曾說自己深受父親影響，父子兩人都愛讀政治人物傳記，也會一起看晚間新聞。盧的外公王任遠曾加入國民政府軍隊抗日，1961年赴日本明治大學留學，取得政治學碩士，1970年出任司法行政部（法務部前身）第五任部長近六年。

除了今次的徐若冰及盧沛寧擁有台灣背景，拜登政府提名了不少具台灣背景的有識之士加入政府，如美國貿易代表戴琪、美國國際媒體署代理執行長趙克露及科技競爭特別助理吳修銘。林和立分析指，除了戴琦外，其他台裔官員並非主導台美關係，加上這些官員早已是美國公民身份，相信任命與台美關係無關，只是呼應拜登上台前承諾多起用不同種族及身份的人，「但無疑在客觀意義上令台灣政府更放心」。

中央社/《蘋果》記者/美國白宮/Defense News