南韓「反中」情況高漲，當地原本與中國合作，計劃斥資10億美元，在中部旅遊勝地江原道興建一座佔地約120萬平方公尺的大型中國文化村，以紀念中韓建交30周年，近日卻因為有超過65萬人在總統府青瓦台請願網站聯署反對，而「胎死腹中」。負責這項開發計劃的Kolon Global Corporation，前日承認，這項計劃極有可能無法進行。

據南韓英文媒體Korea Bizwire報道，江源道當地官員已宣佈，重新審議這項投資計劃。而Kolon雖然表示，該項計劃純屬商業投資，與興建讓中國人入住的住宅區完全無關係，但就坦言無法忽視逾65萬人的聯署聲音，並承認有關計劃可能無法進行下去。

報道指，江原道政府與中方是於2019年簽署協議，計劃在春川市和洪川郡一帶，興建南韓規模最大的「中國複合文化村」，規模估計是仁川唐人街（30萬平方公尺）的4倍，原計劃包括興建中國傳統街道、園林、少林寺、小吃街，以及韓流影像主題公園，預定2022年完工，以紀念中韓建交30週年，主要是招攬來自中國的觀光客。

據悉，中國方面非常重視該項投資計劃，從規劃到產品開發及宣傳廣告等項目，都由中共機關報《人民日報》所屬的「人民網」全權負責，江原道政府只負責提供事業相關許可，和指定房地產投資制度等行政支援；除了建設工程和部分內容企劃之外，大部份都由中方負責主持。

為了解決中國遊客的住宿問題，江原道還將興建一座15層樓的豪華酒店。江原道知事崔文洵堅稱，這項計劃是私人企業投資的觀光建設專案，並非建立讓中國人集體居住的「唐人街」，但仍不能令民眾信服。

在青瓦台網站發起連署反對該計劃的人士批評，中國歪曲南韓歷史，詆毀泡菜及韓服等文化，他們反對在南韓土地上建立一個宣揚中國文化的場所，也擔心這項計劃會破壞春川巿內的史前遺跡。此外，更令人擔心的，建在史前遺址上的中國人專用豪華飯店，附近就是南韓陸軍11師團，附近還有相關軍事設施。

美籍韓裔民權活躍人士金世訓向自由亞洲電台（RFA）表示，親中的南韓文在寅政府在民間，尤其是年輕人心目中的支持度低，加上韓中兩國在泡菜及韓服等文化源頭的爭論，導致南韓社會反中情緒高漲；在許多南韓民眾眼中，這項開發計劃將為中國進一步擴張奠定基礎，助長中國在南韓的民族主義。

金世訓還說，南韓媒體大量報道香港的抗爭運動，民眾普遍支持香港抗爭者，況且中國的「一帶一路」總是以文化交流等為由，試圖藉此擴大影響力，南韓民眾對此深感厭惡。

Korea Bizwire/ 自由亞洲電台/ 台灣《自由時報》

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