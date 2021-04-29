美國海軍早前公佈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）艦長翹腳監視中國航母遼寧號的照片，引發外界關注。中國國防部發言人吳謙周四（29日）回應事件，批評美軍此舉嚴重干擾中方演訓活動，「性質十分惡劣」，中國海軍艦艇當時警告驅離美艦，國防部也已向美方提出嚴正交涉。被問到遼寧艦編隊在台灣周邊海域的軍事訓練會否常態化，吳謙說：「航母不是『宅男』，遠航必是常態。」

吳謙當日表示，馬斯廷號持續對遼寧艦編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣；中國海軍艦艇當時已對美國軍艦予以警告驅離，而國防部亦已向美方提出嚴正交涉。他同時指，遼寧艦編隊這次的訓練，目的是檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水平，形容「航母不是『宅男』，遠航必是常態」。

對於解放軍近期有多艘主戰艦艇，包括075型兩棲攻擊艦海南艦及核潛艇長征18號入列，有輿論指中國在向南海周邊國家「騷肌」。吳謙回應稱，相關艦艇入列與地區局勢無關，亦不針對任何特定國家和目標，重申中國堅定維護南海和平穩定，政策立場沒有任何變化。

吳謙又指，美國現屆政府就職以來，美國軍艦在中國周邊海域活動頻次比去年同期增加逾兩成，偵察機活動頻次超過四成，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方堅決反對，並敦促美方嚴格約束前線部隊，遵守中美海空相遇安全行為等準則，杜絕再次發生類似危險事件。

對於美國新一度預算案草案提出撥款7,150億美元（約5.55萬億港元）用於軍費以應對中國威脅，吳謙形容美國政府中有人陷入「受迫害妄想症」中不能自拔，瘋狂臆測所謂「中國威脅」，無端炒作所謂「中國挑戰」，體現出一種病態的心理，「中國無意威脅或挑戰任何國家，但如果有人執意要威脅或挑戰中國，那我們別無選擇，唯有奉陪。」

另外，台灣《聯合報》早前報道，指台國防部、海洋委員會等官員表示，在台海空域對解放軍軍機設有「監視區」、「警告區」與「摧毀區」，並設置一條距離本島30海里的「紅線」嚴防共機闖入。對此，吳謙稱，無論民進黨當局在兩岸之間設立甚麼區或線，「都是通通無效，絲毫撼動不了解放軍捍衞國家主權和領土完整的決心和意志。民進黨當局『以武謀獨』是螳臂當車，只能自取滅亡」。

新浪新聞／《環球時報》

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