兩岸疫情最新數字：大陸昨（28日）新增20宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為浙江11宗，上海5宗，山西1宗，湖北1宗，广东1宗，四川1宗，累計確診病例90,642宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,116宗，死亡個案12宗。

台灣華航機師染疫風暴持續擴大，自20日起至今最少9人染疫。台灣《蘋果新聞網》獨家報道，指原本被當作外籍航空機組員抵台後，以及華航機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店（即酒店），今日（29日）被要求全部要清空，過境的外站組員也被要求中午前必須撤離。報道指，陳時中今早曾與桃園市市長鄭文燦到諾富特飯店視察。

桃園市長鄭文燦今早在桃園市議會接受質詢時證實，華航機師疫情有擴大趨勢，諾富特一名主管確診染疫，由於他在酒店會四處走動，難以防範所以淨空，422人安置其他防疫旅館，諾富特消毒淨空14天。

據了解，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在今日下午在記者會作說明。

大陸昨日的輸入確診個案以浙江佔最多，達11宗，當中10宗屬最近疫情失控的印度傳入。另新增1宗印度傳入的無症狀感染者，已排查密切接觸者均已實施集中隔離。

今日下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在會上指，印度及亞洲等部份國家的疫情急增，再次敲響了警鐘，昭示疫情防控遠遠沒有結束，同時提醒大家防控具有艱難性、複雜性、反覆性、長期性。

吳續指，內地部份城市檢測到有印度變異毒株，大家都很關注、很關心，同時也比較擔心。實際上疫情流行以來，病毒變異一直都在發生，「只要流行不停，病毒都在變異」。他強調，「無論怎麼變異，我們都能夠阻斷其傳播，只要我們能阻斷這種毒株的傳播、流行，只要能夠阻止變異毒株的流行，又可以防止新的變異毒株的發生」，因此，落實防控措施最為關鍵。

另外，福建省應對疫情工作領導小組今發佈公告，為進一步促進閩台兩地人員交流交往，便利在閩台胞台企正常的生產生活，當地將於5月10日凌晨零時起，實施台胞赴閩入境檢疫便利通道措施試點工作，對急需赴閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸抵閩（目前為廈門機場口岸）的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」的便捷措施，閉環管理期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，進行「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

公告指，符合條件的台胞，由其在閩工作（邀請）單位提前7個工作日以上，向當地台港澳部門提交《台胞便捷通道申請表》、《台胞個人健康承諾書》、《工作單位監管承諾書》及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等材料進行申請（省屬企業直接向省台港澳辦申請）。申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明文件，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供疫苗接種證明）等資料供核實。台胞須自行承擔2天集中醫學觀期間產生的費用。

而在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過福建對台「小三通」客運直航口岸赴閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明文件）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。

公告亦提到，台胞入境後，如刻意隱瞞、虛報境外旅居史，拒不接受集中醫學觀察或治療，或不遵守閉環管理有關規定，或是其他擾亂疫情防控工作的行為，致疫情擴散，將被依法依規追究責任。

疫苗方面，BioNTech創始人兼行政總裁Ugur Sahin昨日向外國記者聲稱，其研發的mRNA疫苗BNT162b2或將於7月前在中國獲批，成為大陸首款准用的外國疫苗。

該疫苗在中國進行的臨床II期試驗已近尾聲，960名18至85歲的健康受試者已完成兩劑接種，未有不良反應報告。

BNT162b2疫苗的入華工作將由復星醫藥主導。其他可能入華的外國疫苗，分別是康泰生物引進的阿斯利康AZD1222疫苗，或西藏藥業擬引進的俄羅斯衞星5號疫苗，進度均滯後。

另外，據科興官網資料，截至4月1日，科興已向27個國家或地區，直接或間接提供疫苗，包括半成品在內，已在全球發貨逾3.3億劑。

台灣《蘋果新聞網》／國家衞健委／財新網／《北京日報》

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