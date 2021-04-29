國務院總理李克強周三（28日）與德國總理默克爾（Angela Merkel）以視像方式，共同主持第六輪中德政府磋商。中國外交部發言人汪文斌則表示，這次中德政府視像磋商，雙方一致同意舉行新一輪中德高級別財金對話。此外，外交部官網周四則公佈兩國外長磋商聯合聲明，稱雙方同意加強相互理解，增進政治互信，強調雙方重視以合作共同促進人權，並將就人權問題繼續保持溝通。

李克強與默克爾周三（28日）以視像方式共同主持第六輪中德政府磋商。李克強坦言，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實。但他說，只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

而根據中國政府網新聞稿，默克爾當時說，歐中投資協定是透明、對等的，將為雙方經貿合作提供更多保障。德中是全方位戰略夥伴，德方希望與中方保持對話交流，進一步增進相互理解。

中國外交部發言人汪文斌周四（29日）表示，這次中德政府磋商取得積極成果，對外發出了雙方都高度重視雙邊關係發展，及致力於推動中德各領域合作邁上新台階的信號。雙方亦一致同意舉行新一輪中德高級別財金對話，以適當方式舉辦中德法治國家對話新一屆研討會，且同意繼續深化在經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數位經濟、人文等領域合作，實現互利共贏。

此外，外交部官網今日亦發佈中德外長磋商聯合聲明稱，國務委員兼外長王毅及德國外長馬斯（Heiko Maas）於上周三（21日）在第六輪中德政府磋商框架下舉行對口磋商，雙方強調願加強相互理解，增進政治互信，確保雙邊關係長期穩定發展，同時願意在2021年及以後繼續兩國外長外交與安全戰略對話。雙方亦重視以合作共同促進人權，將就人權問題繼續保持溝通。

聲明又表示，兩國願在疫情背景下繼續推進各項對話，特別是領事磋商、軍控磋商機制，未來還願就危機預防、穩定及促進和平進行磋商，並在聯合國建設和平委員會等多邊機制中設置共同優先事項。雙方將於2021年盡快啟動議題廣泛、跨區域的「亞太事務磋商」。

中國外交部官網／《中國青年報》

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