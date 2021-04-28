中國外交部發言人趙立堅周一 （26 日）於Twitter 發佈一張江戶時代浮世繪師葛飾北齋的《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》改圖，表達對日本將「含氚處理水」排至大海的不滿。日本外相茂木敏充對此提出強烈抗議，要求刪帖。趙立堅昨在記者會回應稱，他已在Twitter上將文章置頂，並指該畫作反映的是正當民意和正義呼聲，日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉。

日外相促刪帖

日本政府本月13日決定兩年後會在大海中排出福島核電站的含氚處理水（或稱「核廢水」），趙立堅曾斥日本行為「極其自私自利」。趙周一在Twitter 繼續追擊，指「如果葛飾北齋，作品的原作者仍在世，他也將非常關注日本『核廢水』問題。」帖文附上葛飾北齋的畫作改圖，畫內的富士山被改成核電廠模樣，原來的空無一人的小艇上，有人穿保護衣、戴上面罩，傾倒綠色液體進大海。

趙立堅昨批評是日本政府為了省錢，單方面決定排出污水，不負責任，現在是日本做錯在先，中國抗議在後，反問是否做了壞事就不讓別人說。他要求日方應該多聽聽世界人民，對於核污染水排海的抗議呼聲。

此外，趙立堅去年11月也曾在Twitter發佈一張諷刺漫畫，顯示一名澳洲士兵用澳洲國旗罩着一名阿富汗兒童的頭，並將染血的刀架在其頸上，並稱對於澳洲軍人謀殺阿富汗平民和囚犯表震驚，予以強烈譴責。澳洲總理莫里森批評該帖文可恥，要求中方道歉。Twitter