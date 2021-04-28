廣西昨發生校園血案。一名25歲男子闖入廣西北流市一間幼稚園，用刀襲擊教師和幼童，至少2死16人受傷。不少傷者浴血倒地，兇徒則被警方拘捕。消息指，施襲者妻子是該幼稚園的老師，行凶動機涉感情糾紛。

事發昨日下午2時許，內媒引述目擊者指，一名男子被三名警員從北流市新豐鎮健樂幼兒園押送出來，「還有小孩子頭部流血從幼兒園裏出來。」現場片段可見，多名學童血流披面，衣物被染紅。有成人衝入校園，園內地面血迹斑斑，有人到處尋找孩子，也有人抱走滿頭鮮血失去知覺的幼童。不少人在校園外圍觀。

警指精神有問題

有附近商舖老闆表示，男疑犯行為似有異常；後有路人見其持刀斬人，便執木棍衝入幼稚園圍住男子，警方隨後到場制服男子。該幼稚園一名梁姓教師稱：「（事件在）午睡時發生的；救護車已把小朋友都送到醫院了；兩位老師保護小朋友受了重傷，那男的已經抓到了，現在停課了。」由於傷者眾多，附近玉林市中心血站向北流人民醫院撥出逾一萬毫升血液應急，數百北流民眾聞訊紛紛前往捐血點捐血。

消息人士透露，兇徒妻子在該幼稚園任教，兩夫婦正鬧離婚，男方當日翻過圍牆闖入幼稚園砍人，「連他自己的兒子都砍死了」。當地警方表示，已被拘捕的男疑犯年約25歲，「可能精神有問題」。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權指出，今次事件雖針對幼稚園，但適逢習近平到廣西省考察，時機極敏感。2014年習近平考察新疆後，首府烏魯木齊發生恐怖襲擊，呂指，當年事件令習的新疆政策由軟轉硬，而廣西斬人事件不涉極端勢力，「未至於太歲頭上釘虱乸」；不過，畢竟習剛離開，事件令當地官員相當尷尬。他指，國家主席到訪必然令全省維穩力度提高，如此情況下仍出事，反映官員「做表面文章，面對壓力測試時就現形」。他估計，地方官員會收窄事件性質至私人糾紛，並解釋兇徒作案手法超常，「會有人被問責，但未必是高層次的官員」。

呂認為，施襲者往往有向社會復仇的心態；發洩對政府不滿或勞資糾紛，都可能是動機。今年1月雲南有人到某中學持刀傷人被警方擊斃，期間兇徒挾持學生控訴「貪官污吏，他們大肆地貪污錢」，事件引發熱議。

《蘋果》記者/新