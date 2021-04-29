德國總理默克爾（Angela Merkel）昨日與中國總理李克強進行視像對話時，態度轉趨強硬，不但批評中國人權狀況，還對香港問題表示關注。不過，德國隨美英等國，下半年將派軍艦到亞洲，回程時穿越南海，為避免得罪北京，將避開台灣海峽。有關消息引起德國國會友台議員不滿，直批這是向中國「磕頭」。

德國《週日世界報》（Welt Am Sonntag）報道，德國政府認定台灣海峽是國際海域，不過根據國防部的規劃，即將啟程前往亞洲的巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）將不會通過台灣海峽。

去年9月，德國首度針對印度太平洋地區擬定完整的外交方針，準備積極參與亞洲事務，並規劃今年8月派遣巡防艦到澳洲、朝鮮半島和南海，與澳洲、日本和美國等盟友進行演習。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，派艦目的是確保航道自由，並向美國釋出訊號。

不過，報道指出，為避免得罪北京，德國海軍這艘巡防艦將會避開台灣海峽。

德艦刻意繞過台海，引起該國國會友台議員的不滿。自民黨（FDP）議員雷希特 （Ulrich Lechte）表示，通過台海象徵對台灣自由和民主的支持；反之，避開則是向中國「磕頭」，德國打算積極投入印太卻又磕頭，實在令人意外。

中央社

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