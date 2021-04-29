中央軍委主席習近平上周五（23日）一次過主持3艘解放軍最先進戰艦入列南海艦隊儀式。外國專家分析認為，中國此舉是對控制有爭議的南海踏出大膽一步，意圖和美國爭奪制海權，挑戰美國的區域影響力。

解放軍史無前例同日將094A型戰略彈道導彈核潛艇、075型兩棲攻擊艦及055型導彈驅逐艦三款最精銳戰艦入列海軍，引起中外媒體關注。有分析人士指，有中國官員認為，此舉是嚇阻美軍抵近中國沿海的新方式，並向在第一島鏈內挑戰中國海洋主戰的國家作出反挑戰。

日本笹川和平基金會海洋政策研究所高級研究員杜允士 （Fabrizio Bozzato）認為，習近平親自主持儀式是向南海及世界宣告，中國海軍已發展成為一支能在遠海作戰的綜合高效力量。

報道指，有主權爭議的南海區域，中國對約90%海域提出主權主張，加上其擁有亞洲最強大的軍隊，並在南海展示咄咄逼人姿態，迫使其他聲稱在南海有主權的國家向美國尋求支持。

華盛頓史汀生中心東亞項目高級研究員孫韻認為，中國利用3艦入列除是展示國家富強的大內宣外，也向外傳遞威攝訊號，即任何介入南海的國家也要正視中國海軍的力量，以及中國已準備好任何可能的衝突。

馬來西亞戰略與國際問題研究所(Institute Of Strategic And International Studies)高級外交政策和安全研究分析師洛文（Shariman Lockman）則指，3艦服役，對其他在南海有主權聲索的東南亞國家，未必起到預期的嚇阻效果，因它們都很重視該水域的石油和天然氣資源。

新加坡國際事務研究所（Singapore Institute Of International Affairs）高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）表示，中國最終希望「突破」第一島鏈。他說，增強海軍力量是實現這一進程的一種方式，但這可能是一個漫長的過程。

胡逸山認為，中國人使事「不喜張揚」，注重漸進，「『如果不能硬來，就來軟的』。如果能夠逃脫懲罰，他們就會得寸進尺」。

美國之音

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