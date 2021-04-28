台灣半世紀以來最嚴重乾旱有所好轉。昨早台灣北部出現明顯降雨後，當地水利署準備在多個水庫實施人工降雨。台灣中央氣象局則預計，今日除北部外，全台各地都會有雨，有望紓緩旱情。

氣象局︰很快雨區會往南

昨日北部降雨的地區包括桃園、新竹、苗栗。水利署表示，雨水雖不多，但對旱情危及的新竹有緩解效果。署方又指，觀察今場雨，從昨日凌晨開始，苗栗以北至少有10毫米雨量，包括桃園以北10毫米、新竹7毫米、苗栗3至4毫米。至於有氣象專家擔憂5月降雨量不樂觀，水利署就表示會審慎地滾動式檢討，只要一有機會，隨時實施人工增雨。預計於石門、寶二、永和山等五座水庫都會進行人工增雨。台灣央氣象局長鄭明典昨早在臉書表示，降雨回波正在接近，但「現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上」，據氣象局資料研判，「很快雨區會往南，值得期待！」

台灣今年以來乾旱持續惡化。據氣象局統計，今年2月全台平均雨量為53.9毫米，僅為歷史平均值97.3毫米的55%。至3月平均雨量50.7毫米，續降至歷史平均值96.1毫米的53%。4月頭20日，幾乎整個西半部累積降雨都介乎0與1毫米之間，台南、台中、嘉義、高雄等多地降雨量為0；過往雨量較多的台北、淡水、新竹也只錄得1毫米雨量。

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