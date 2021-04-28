內地近年發生多宗外賣員悲劇，例如江蘇泰州47歲「餓了麼」外賣員劉進，今年1月就為討回遭公司扣起的5,000元人民幣（下同，約5,982港元）血汗錢而引火自焚，引起當局關注這種互聯網新經濟的實際情況。北京衞視周二（27日）晚播出名為《我為群眾辦實事之局處長走流程》紀錄片，探討外賣員所面臨的困境，北京市人社局勞動關係處副處長王林在節目中向一名外賣員「拜師」，以體驗一天送外賣。東奔西走一日，他僅賺到41元人民幣（約50港元）。節目播出後引起網民鬧爆，直斥他在做show，直言「這種作秀真沒啥意義，細心一想發現只有反面形象」。

紀錄片指出，內地越來越多人成為速遞員、外賣員、網約車司機等職業，但這些新行業在不斷發展之際，亦面臨不少新問題，例如平台管理規範不足。北京市人力資源和社會保障局於本月6日組成工作小組，開會討論如何管理這些新行業，並要求北京市人社局勞動關係處副處長王林「深入到勞動者的工作和生活中去，了解他們的真實訴求」。

王林向美團外賣員高治曉「拜師」，體驗一日送外賣的感覺。從事送外賣逾7年的高治曉，馬上對王林提出質疑：「看起來文質彬彬的，能幹得了我們這個活嗎？」不過還是答應了他的請求。送外賣時，高治曉不斷提點王林，例如「送外賣不能超時，以免招致顧客差評」、「超時3單被罰停工一天」、「受傷之類的事只能希望不要發生」等等。

節目之後又比較兩人的成績，王林在12個小時內僅完成5次送外賣，賺到41元（約50港元），而高治曉卻能完成15次；王林最終累癱在馬路旁，稱「太委屈了，這個錢太不好賺了。之前，我還疑惑為甚麼平台給小哥派那麼多單？現在我明白了，我們小哥要有收益的話，必須要搶那麼多單。」

節目播出後引起熱議，不少網民批評王林在鏡頭前做show：「處長來體驗一天生活並沒有任何現實意義！」「這種作秀真沒啥意義，細心一想發現只有反面形象。」「這也太真實了，這個副處長就是個書生，送不了外賣」。

新浪微博／財經網

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