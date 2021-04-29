（內容：更新及新增動新聞）中國天宮空間站（太空站）的「天和」核心艙今早11時22分，由長征五號B遙二運載火箭搭載發射升空。據悉，天和號核心艙長度超過5層樓高，體積比國際太空站任何單一艙段都要大，被指為太空中的「豪宅」。YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry向《蘋果》表示，中國今日發射升空的「天和」核心艙，雖然體積大，但將來僅能常駐3名太空人，比國際太空間可供6至7人常駐為少，相信是因要獨力營運而要講求實際。

搭載「天和」核心艙的長征五號B遙二運載火箭，今日早上約11時23分，在海南文昌順利發射，升空約3分鐘後，火箭助力器和前端整流罩先後分離；約8分鐘後，火箭一級關機，「天和」核心艙進入預定軌道，太陽能板兩翼打開。

國務院總理李克強在北京航天飛行控制中心，觀看發射情況。中央軍委副主席張又俠在海南，宣讀國家主席習近平的賀電，祝賀發射任務取得圓滿成功，標誌中國太空站建造進入全面實施階段，為後續任務展開奠定堅實基礎。習近平強調，建造太空站、建成國家太空實驗室，是實現中國載人航天工程「三步走」戰略的重要目標，是建設科技強國、航天強國的重要引領工程。

YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry表示，中國今日發射升空的「天和」核心艙，目的是要建立與美國國際太空站分庭抗禮的太空站，一定程度上帶有炫耀國力的目的，但更為實在的動機是科研用途，包括軍事科技的研發，如超音速武器以及洲際彈道導彈等技術，都與太站空的精準對接科技有關，這些有賴在太空站展開相關的研究與測試。

Larry又謂，中國當年是因為被美國拒絕參與國際太空站的計劃，才獨力發展屬於自己的太空站，因此基本上是採取「小步快跑」的策略，即每次計劃分階段執行，視乎實際效果，加快進度，否則便推倒重來。事實上，中國首個實驗性質的太空站「天宮一號」運作多年後近乎失控，最後2018年4月墜落南太平洋中部區域；但到「天宫二號」，也是逾期執行任務，這次已在受控的情況下，於2019年墜入太平洋。

不過，Larry指，要營運一個太空站確實如同「燒銀紙」，美國的國際太空站當年興建成本逾1,000億美，每年運營開支也要40億美元，但因與參與開發的俄羅斯、加拿大、日本與歐盟攤分，也不算是一個大負擔。而美國太空總署（NASA）已計劃開放私人公司發展太空站，期望將來能夠做到「公私合營」，以便更好運用資源。然而，中國卻要獨力運作一個太空站，不能只圖規模，更要講求實際。因此，今早發射的天和核心艙體積雖然比國際太空站的同類核心艙為大，卻僅能容納3名太空人長駐；而將來「天宮」太空站的設計壽命也只有10年，也只及國際太空站的一半，相信也是基於實際需要，亦可能是配合有關太空科技的「改朝換代」，同時不排除與俄國合作發展新一代太空站的可能性。

中國太空站明年完成在軌建造

天和核心艙是中國太空站的主艙，之後發射的天宮太空站兩個實驗艙，以及神舟載人飛船和天舟貨運飛船，都會連接在天和號核心船上。整個空間站設定常駐人員為3人，輪換時最多可達6人，每個艙段規模為20噸級。

據中國載人航天工程辦公室消息，今明兩年，中國將接續實施11次飛行任務，包括3次空間站艙段發射、4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，預計將在2022年完成空間站在軌建造，實現中國載人航天工程「三步走」發展戰略第三步的任務目標。

根據有關計劃，中國明年還會發射「問天」和「夢天」兩個實驗艙，完成與天和核心艙對接，並再發射「天舟」貨運飛船、「神舟」載人飛船各兩艘，繼續為空間站送去人員和物資，最終完成中國第一座空間站「天宮」的建造。

至於「天和」核心艙是空間站的主控艙段，主要對整個空間站的飛行姿態、動力性、載人環境進行統一控制，管理空間站組合體以及航天員的生活，其軸向長度16.6米，比五層樓還高，內部空間至少有50立方米。核心艙具備長期自主飛行能力，能夠支持航天員長期駐留，支持開展航天醫學和空間科學實驗，還能支持實驗艙、載人飛船、貨運飛船等飛行器與其交會對接和在軌組裝。

核心艙闊過地鐵車廂

另外，核心艙包括節點艙、生活控制艙和資源艙三部分，有三個對接口和兩個停泊口。停泊口用於連接兩個實驗艙，一起與核心艙組裝形成空間站組合體。對接口用於載人飛船、貨運飛船及其他飛行器訪問空間站，另有一個出艙口供航天員出艙活動。其中，核心艙前端的兩個對接口接納載人飛船對接停靠，後端的一個對接口接納貨運飛船停靠補給。對接口可支持其它飛行器短期停靠，並接納新的艙段對接，擴展空間站規模。

中國航天科技集團五院空間站系統主任設計師張昊介紹，核心艙的大柱段直徑4.2米，差不多有地鐵車廂的1.5倍，主要是航天員工作和實驗的地方；小柱段直徑為2.8米，是航天員的睡眠區和衞生區，用於保障航天員的生活和正常居住。

空間站系統還包括一個單獨發射的大口徑、大視場空間天文望遠鏡「巡天」，其視場角是美國「哈勃空間望遠鏡」的300倍，如果在軌運行10年，可對40%以上的天區進行觀測。此外，空間站還預留艙段和艙外載荷平台擴展能力，最大可擴展3個艙段。當局預計，空間站將在軌運行10年以上。

觀察者網／《蘋果》記者

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