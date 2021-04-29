全球疫情仍然肆虐，出現多宗印度變種病毒株個案的土耳其，正蘊釀另一疫情大爆發。當地媒體卻報道，在中國政府要求下，科興疫苗未依約出貨到土耳其，公衞專家憂心變種病毒將在土耳其迅速散播。與此同時，法媒《世界報》（Le Monde）發自伊斯坦布爾的一篇報道則指，流亡到土耳其的維吾爾族人擔心，土耳其當局為了爭取疫苗而與中國和解、靠造後，將會批准與北京簽署引渡條約，他們最後或會成為受害者。

土耳其衞生部長科賈（Fahrettin Koca）早前表示，土耳其已簽署協議，6個月內將有5000萬劑俄羅斯衞星-V（Sputnik V）疫苗到貨，其中首批將於5月交貨。另外，土耳其已將採購的BioNTech疫苗接種兩劑相隔時間從原來的4周延長為6到8周。

至前日，科賈表示，土耳其現在只剩下800萬劑COVID-19疫苗。獨立新聞網站Bianet報道：「這意味中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）在中國政府要求下，沒有依照之前承諾的時間表出貨。」土耳其採購1億劑北京科興CoronaVac疫苗。

伊斯坦堡家庭醫學協會（Istanbul Family Medicine Association）會長狄米爾（Kutbettin Demir）表示，由於採購中國CoronaVac疫苗發生問題，現在只有少數民眾能夠接種疫苗，「衛生部只讓施打第2劑SinoVac疫苗的民眾預約」、「由於疫苗數量很少，我們過去數週無法進行新的接種」。

《世界報》駐伊斯坦布爾特派記者瑪麗潔歌所撰寫的一篇報道則指，流亡到土耳其的維吾爾人，如今擔心土耳其與中國和解、靠近後，他們將成為受害者。特別是中國疫苗運送速度有所放緩，這也加劇維吾爾人的擔憂。 有人懷疑中國以批准與土耳其簽署的2017年引渡條約為條件，作為交付疫苗的條件。 據悉，該條約早已經由全國人大批准，但土耳其國會尚未批准生效。

事實上，土耳其與中國近年關係獲改善，土耳其政府已將幾名維吾爾人遣返至第三國，例如送到哈薩克和杜拜，然後再從那裏遣返中國。另外，過去兩個月，在伊斯坦布爾和安卡拉接近中國使領事館附近舉行的維吾爾人集會都被禁止。不少流亡到土耳其的維吾爾人都擔心，他們會被出賣。

法廣網/ 中央社

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