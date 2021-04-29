福建省周四（29日）宣佈，自下月10日凌晨零時起，將展開台灣民眾入境檢疫便利通道措施的測試，有條件放寬「小三通」的入境檢疫模式。台灣陸委會發言人邱垂正其後回應指，台灣政府的政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸正常及有序交流，又稱相關機關正積極評估有關恢復「小三通」客運的措施。金門縣長楊鎮浯則表示，金門縣政府樂見大陸有條件放寬「小三通」，並呼籲總統蔡英文能明確回應。

福建省應對疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組表示，下月10日凌晨零時起將展開台灣民眾入境檢疫便利通道措施的測試，其中包括在金門及馬祖續居住超過28天的居民，以「小三通」入境福建可免隔離；對急需到福建工作或進行商務等交流活動的台灣民眾，循「大三通」搭機到廈門將施行「2+19」，即入境廈門後入住隔離酒店進行2天醫學觀察，以及後續進行19天住所至工作地點的醫學觀察。

邱垂正受訪時表示，台灣政府的政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸正常及有序交流，又稱相關機關正積極評估有關恢復「小三通」客運的措施。他又指，有關恢復兩岸人員往來交流的整體規劃，陸委會將在兼顧防疫及逐步推動兩岸交流方面，配合中央流行疫情指揮中心對疫情的科學判斷、國際間疫情的發展等相關因素，來檢討恢復兩岸人員及運輸往來。

金門縣長楊鎮浯則表示，金門縣政府樂見大陸有條件放寬「小三通」，而大陸現時所提出的做法，「可以作為之後隨着疫情緩和，兩岸進一步恢復交流、往來的先期準備」，並呼籲總統蔡英文能明確回應，「畢竟交通和交流不能一直停頓下去，希望看到雙方善意的回應」。

另外，陸委會周四（29日）舉行例行記者會，邱垂正稱自上月18日放寬後至本月22日為止，申請來台的大陸商務人士有288人，其中78人已獲許可，其餘個案則仍在審查中。

至於廈門市公安局出入境管理局「台胞台企服務站」周二（27日）在廈門台商協會成立，邱垂正稱這是大陸「促融促統」的作為，強調官方部門進駐民間協會並非常態，同時再次提醒在大陸經商工作的台灣民眾提高警覺，注意大陸政治體制與台灣不同，審慎防範，避免個人權益受損。

中央社／《福建日報》

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