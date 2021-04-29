吉林省長春市中級人民法院周四（29日）開庭審理前華電集團公司總經理雲公民受賄案。雲公民被指在1992年至2016年8月期間濫用職權，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬以及幹部選拔任用等方面提供幫助，非法收受對方逾4.68億元人民幣（約5.6億港元）的賄款，他當庭認罪，法院將擇日宣判。

現年70歲的雲公民是內蒙古呼和浩特市人，於1979年1月加入中國共產黨，1997年任內蒙古自治區政府副主席，至2001年調往山西擔任山西省副省長等職位，2008年成為華電集團總經理。他及後在2019年10月被查，去年10月被開除黨籍。

大陸5月起推廣「督促監護令」

最高人民檢察院周四（29日）表示，5月起將展開全國檢察機關「檢愛同行共護未來」的未成年人保護法律監督專項行動，並向全國推廣福建檢察機關「督促監護令」探索經驗；在辦理未成年人案件時，如發現監護人有管教不嚴、監護不力等問題，導致未成年人違法犯罪或受到侵害，當局將向監護人發出「督促監護令」，要求監護人接受針對性的家庭教育指導，推動解決未成年人涉案背後「家庭監護不力」的問題。

國務院周二（27日）曾宣佈成立未成年人保護工作領導小組，以更好地保障未成年人合法權益，而小組組長為國務院副總理孫春蘭。

海軍副參謀長遭罷免人大代表職務

全國人民代表大會常務委員會今表示，海軍軍人代表大會決定罷免解放軍海軍副參謀長宋學的第十三屆全國人民代表大會代表職務，並對第十三屆全國人民代表大會代表李希勇的去世表示哀悼，同時宣佈其代表資格自然終止。第十三屆全國人民代表大會現時共有代表2,951人。

現年62歲的宋學曾任解放軍海軍裝備部副部長，並於2018年2月當選為第十三屆全國人民代表大會代表。而李希勇是山東泰安人，1989年1月加入中國共產黨，曾任聯合重組後的山東能源集團有限公司黨委書記、董事長，於今年4月10日因病逝世，終年57歲。

台灣桃園機場遭鳥擊須關閉跑道檢查

台灣桃園機場今遭鳥類闖入跑道，有6架航班遭到鳥擊，機場其後派清潔車輛到場協助清掃鳥屍，跑道亦一度須關閉檢查。桃園機場表示，事件導致4架航班轉降其他機場，又指該批鳥類屬家燕及麻雀群等小型鳥，懷疑是因為機場近日受雨勢影響出現蟲餌所致，強調將加強驅鳥工作。

台灣《蘋果新聞網》指，事件亦令華航一架編號CI153自大阪關西機場飛抵桃園機場的貨機受到影響，該貨機的機組人員當時因油量太低而呼叫三次「Mayday」；該貨機其後轉降松山機場。

首間央企落戶雄安新區 韓正揭牌

中國衞星網絡集團有限公司早前與雄安新區管委會簽署合作協議，成為首間落戶註冊於雄安新區的中央企業。中共中央政治局常委及國務院副總理韓正周三（28日）為公司揭牌表示，希望公司會成為央企標杆，為雄安及國家發展作出更大貢獻。

韓正前往河北雄安新區考察，並主持召開京津冀協同發展領導小組會議並講話。他表示，雄安新區是北京非首都功能疏解集中承載地，首先是承接存量，必須分清輕重緩急，突出重點、分批推進部份在京高校、醫院、央企總部等疏解到雄安新區，並指要落實和完善教育、醫療、社保、住房等疏解政策，增強雄安新區對疏解單位和人員的吸引力。

中國衞星網絡集團有限公司是一間新成立的中央企業，由中國國務院國有資產監督管理委員會所監管，中國現時共有97間央企。

綜合報道

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