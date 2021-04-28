內地東部地區近期天氣舒適，是郊遊放風箏的最佳時期，不過，近日在江蘇徐州，就有網民拍到一名女童抓着繩子，由風箏帶離地面的片段，雖然女童最後安全落地，但已經令旁觀看者嚇出一身冷汗。有內地傳媒就訪問了風箏的持有人劉先生，後者聲稱是女童主動要求「升空」，又保證連接風箏的繩索安全，如果出意外是他的問題。

事件發生於4月26日，片段顯示，一名身穿短裙的女童，沒有任何安全裝備，數次徒手拉着繩子，隨着紅色的大型風箏飛上天空，最高一次升空近10米，約10秒過後，女童才緩緩降落。

早前網上誤傳是因為風箏太大，女童被意外帶上天。但內地傳媒訪問到擁有該風箏的劉先生，他指出當日是女童自己提出來，並且「有好幾個女孩都試了」。劉先生強調風箏品質優良，沒有問題，綁住風箏的也都不是普通繩子，而是攀岩或拖車用的安全繩，下面亦有好幾個成人拉着，「安全問題是可以保證的」。他又強調自己沒有收費，就算真的出了意外也是自己的問題。

有放風箏的專業人士則警告，他們的行為很危險，風箏的連接環有可能斷裂導致女童摔向地面，呼籲民眾請勿嘗試。

內地網民講啲乜：

記得愛老子 ： 沒事的，風箏就要把人帶上天才好玩，下輩子注意點就好。

司源：這遊戲只能中午玩，因為早晚得出事。

再無相思寄南山·：良言難勸該死鬼，大慈悲不渡自絕人。

一只葫蘆仔：要上天先簽個生死狀吧？不然出問題了又怪人家賣風箏的，家長又來找賠錢。

現代小金：好像挺好玩的，雖然有更安全的方法也可以做到這樣。

新浪微博／青流視頻

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