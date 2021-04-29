內地今年關注糧食議題，繼國務院總理李克強上月5日於全國兩會期間發表政府工作報告時表明，全年糧食產量保持在1.3萬億斤（約6,500億公斤）以上後，人大常委會周四（29日）通過《反食品浪費法》，規定食肆負責人可對浪費食物的顧客收取額外費用，而製作或傳播暴飲暴食的影片節目，最高可被罰款10萬元人民幣（下同，約12萬港元）。

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第28次會議周四（29日）表決通過「反食品浪費法」，並在公佈之日起正式實行。該法案規定，政府部門、國有企業事業單位進行公務活動時若需要安排用餐的話不得超過規定標準，並建議獎勵「光盤行動」消費者，而食肆負責人亦可對浪費食物的顧客收取處理廚餘垃圾的相應費用。

法案又指出，如果商家誘導或誤導消費者超量點餐，最高罰1萬元（約1.2萬港元）；食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬元（約6萬港元）；製作、發佈或傳播暴飲暴食的影片節目，最高罰10萬元。

官媒《人民日報》亦發表評論支持立法，指《反食品浪費法》的目的並非懲罰民眾，而是希望促進節約，「浪費和消費只一字之差，懲罰也不是最終目的……與此同時，厲行節約，消費者當有主角意識，摒棄錯誤的消費觀念、糾正不良的用餐習慣，讓『節約每一粒糧食』內化於心、外化於行。銷售端亦不能置身事外，有人說，『把食材做得很難吃也是在浪費食物』，這樣的聲音呼喚着食品行業在做好引導的同時，也不妨加強供給側改革，提升菜品口味、豐富份量選擇，由此，才能更好為『光盤』助力。」

國家主席習近平去年8月下令要堅決制止餐飲浪費行為後，多地隨即配合推出「光盤行動」；官媒央視亦曾多次狠批網絡「大胃王吃播」鼓吹暴食文化，導致嚴重浪費。多個直播與短片分享平台其後相繼作出反應，表示將加強對美食類直播內容的審查。

新浪微博／央視／《人民日報》

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