北京當局極力推動研發「國產」晶片技術，卻苦無成果，竟然有聲音想封殺台灣晶片製造大廠「台積電」。為解決全球晶片荒，台積電早前宣佈，在江蘇南京的廠房擴產28奈米晶片製程。大陸通訊業分析師項立剛強烈反對，並指台積電的擴產是要以較便宜的價格打擊大陸的晶片公司，還說這是「斷子絕孫」的事。他又反批贊成的人是「弱智」，並反問：「台積電的晶片是我們（大陸）的嗎？」台網民卻嘲諷，項支持「台獨」。

台積電早前批出總值28.87億美元的資金預算，將用在擴產南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片。中國工信部咨詢專家項立剛早前在「新浪財經」撰文認為，台積電是想以高端晶片控制、低端晶片傾銷，壓制、搞垮中國晶片產業。

項立剛還發佈影片，稱由於中國政府支持，加上當地人力價格又便宜，所以在中國擴廠效果最好，他抱怨「台積電在5奈米、3奈米，這些先進的製程又不給我們，而且台積電還到美國去做先進的製程，比如說5奈米的廠」，他稱台積電南京擴廠是把大陸產業發展的能力與空間「掐死了」，且對大陸還是件「斷子絕孫的事」。

項立剛此番言論一出，引起台灣媒體強烈反應，有些媒體用「怕了？」當標題，部份媒體更引用網民反應：「偷不到技術惱羞成怒」，還有媒體嘲諷：「陸專家疾呼制止台積電南京廠擴產，台網笑翻：搞台獨？」

台灣網友也加入戰局，「不是找到一個台積電叛徒，還不夠啊！」「太好了！樂觀其成！倒楣的是中國。」還有人對中共喊話：「應該嚴禁台積電擴產，並且加高3倍稅率，畢竟台積電配合美國來打壓華為供應，對台積電嚴苛些才對。」想不到竟有大陸網民翻牆回應：「第一次覺得『綠毛』說得話也是有道理的。」

項立剛昨日在微博發文自曝遭到人身攻擊，但他並不意外，因為此事可能影響一個企業重要利益，他相當清楚地方政府和企業會怎麼反應，但他說：「罵我，解決不了任何問題。」他發現部分大陸民眾認為台積電前往中國擴廠能解決晶片短缺問題，項立剛直言這種言論是「弱智」。

項立剛直言：「我看有些人寄希望台積電滿足我們2025年芯（晶）片自給率，我想知道蘋果也是在中國生產的，這叫中國手機嗎？愛立信（Ericsson），諾基亞（Nokia）也在中國有企業，這是中國通信業嗎？台積電的芯（晶）片能是我們自給的芯（晶）片嗎？如果有了大事，我們能靠台積電嗎？」

針對台積電在大陸擴產晶片，民進黨多名立委則提案修改《營業秘密法》部份條文，以保障台灣高科技產業。

自由亞洲電台/ 《自由時報》/ 微博

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