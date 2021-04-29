香港早前在疫情期間出現跳舞群組，732人確診，成為香港疫情中最大感染群組。在台灣桃園，一名7旬老翁因為扶起在隔離期間跌倒的染疫哥哥而受感染，他於4月20日到過市內活動中心參加舞蹈課程及在麵館用餐，晚上則在中壢區一間叫「阿曼達舞場」跳舞4.5小時，網上隨後瘋傳照片，顯示當場跳舞現場內有超過100人，且幾乎沒戴口罩。桃園衞生局疫調時發現部份舞客是同一社團，已確認190人身份，但還有其他人無法確認，因而公佈老翁的足迹。

阿曼達舞場店門口貼出公告，表示會休店3日，並會進行全面消毒，同時直達舞廳的升降機已經關閉，在升降機口的地板上可聞到濃濃的消毒藥水味道。隔壁店家表示，到舞廳跳舞的都是直接以專用升降機上樓，並不會與他們有所接觸，因此不會擔心。

桃園市環保局則表示，今天（29日）上午已派員到現場對周邊環境消毒。局方呼籲，4月20日晚間曾到過阿曼達舞場跳舞民眾，一定要做好自主管理，身體若有不適須通報衞生局，或自費採檢，確認有無被感染。

網上則瘋傳，20日有人於阿曼達舞場教授舞蹈課程，有過百人參加，大部份人沒有戴口罩。聲稱是該課程的導師隨後在網上發文澄清，染疫老翁並非課程學員，他戴着口罩在場邊觀看，和來參與活動的學員並沒有近距離接觸。

該名老師又表示，昨天（28日）下午上課到一半就收到通知，立刻解散課程，並通知有份參加4月20日活動的人士進行自主管理隔離，做好防疫措施。昨晚已有班上學生表示，收到衞生所通知要居家隔離至5月5日。

台灣《蘋果新聞網》

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