內地安徽馬鞍山市周一（26日）晚發生2架直升機相撞起火事故。當地應急管理局雖向媒體證實事件，但具體傷亡情況及事故詳情，至今未見透露。網上有消息指，涉事直升機屬軍方所有。

根據網上流傳的短片顯示，直升機相撞後墜地起火，直升機殘骸，例如機翼、機身等散落一地，燃起大火，聞聲趕來的居民未能靠近，未知機上人員情況如何。

據了解，事故現場為馬鞍山市和縣卜集岔路附近。內地有媒體於當晚10時許，致電和縣應急管理局，獲工作人員證實事件，但具體事故原因、傷亡情況、直升機歸屬單位等情況暫時不明，只稱應急管理局、消防等部門當時已趕抵現場救援。

值得留意的是，事故發生至今日（29日）下午4時許，內地仍未有其他媒體報道事件之後續情況，官方亦未有透露調查及傷亡結果。而一度轉發地方媒體此宗報道的新浪網，現亦未能打開相關新聞。在微博官號仍能見到轉載這宗事故的鳳凰網 ，其網站已刪去此則新聞。

大眾網「海報新聞」

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