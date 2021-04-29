台灣行政院會今天通過《陸海空軍刑法》部份條文修正草案，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，最高可判囚12年；若涉及絕對機密者，加重其刑至二分一，即最高可處監禁18年。草案將送立法院審議。台國防部表示，修法將有助於確保國家安全及軍事利益。

根據現行的《陸海空軍刑法》，現役軍人若洩漏或交付關於台灣軍事秘密的文書、圖畫、消息、電磁紀錄或物品者，可處監禁3至10年。戰時犯者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

這次修法將現役軍人洩漏或交付軍事機密者分成3個層次，包括一般人、敵人或是其派遣之人，以及外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人。同時加重刑罰，現役軍人洩漏或交付軍事機密予外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，將可判監5至12年。戰時犯者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

此外，針對原有規定現役軍人洩漏或交付軍事機密給敵人或其派遣之人，可被判處死刑或無期徒刑一項，修法會區分平時與戰時，平時處無期徒刑或10年以上有期徒刑，戰時犯者才處死刑或無期徒刑。所謂「敵人」，現行之規定為與台交戰或武力對峙的國家或團體，此次因應《反滲透法》有關「境外敵對勢力」的定義，增列與台交戰或武力對峙的「政治實體」為敵人。

此次修法也會將尚未被核定為軍事機密，但正在報請流程中的軍事機密也納入規範。現役軍人洩漏或交付依法令報請核定為軍事機密，處7年以下有期徒刑。戰時犯者，處監禁3至10年。若將正在依法報請核定為軍事機密洩漏或交付給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，將可判監3至10年；戰時犯者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。若是戰爭時刻洩漏機密給敵人，最重可處死刑。

另外，刺探或收集正依法報請核定的軍事機密者，最多可判囚5年；戰時犯者，可處監禁1至7年。若是替外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人刺探或收集，可判囚3至10年；戰時犯者，更可囚5至12年。

這次修法無論是收集、刺探、洩漏、交付軍事機密，只要涉及絕對機密者，都加重其刑至二分一。

根據軍事機密與國防秘密種類範圍等級劃分準則，軍事機密等級區分為絕對機密、極機密與機密，三者差異是指洩漏後，足以使軍事作戰安全或利益遭受非常重大損害、重大損害或遭受損害的事項。

行政院長蘇貞昌表示，這次修法主要為加強軍事機密維護，以確保國家安全及軍事利益，要求國防部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。台國防部今表示，為完善軍事機密維護，修法將有助於確保國家安全及軍事利益。

中央社／聯合新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）