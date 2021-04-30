中共中央政治局周五（30日）召開會議，由總書記習近平主持，會議中分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《中國共產黨組織工作條例》，又提到要加強平台經濟監管及促進公平競爭。

新華社報道，會議中有意見提出，要辯證看待第一季度的經濟數據，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。要推動經濟穩中向好，凝聚深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內國際雙循環堵點，為「十四五」時期經濟發展提供持續動力。

會議中亦提及多方面工作，包括要防範化解經濟金融風險，建立地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制；加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭；保障和改善民生，強化就業優先政策。

報道中又提到第三次全國國土調查反映出的問題，在會議中受高度重視，要求採取針對性的措施解決。會議又審議制訂出台《中國共產黨組織工作條例》，條例對堅持和加強黨對組織工作的全面領導、提高組織工作質量具有重要意義，要堅持正確選人用人導向，着力建設高質素專業化幹部隊伍，構建科學規範、開放包容的人才發展治理體系。

新華社

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