29歲大陸女星鄭爽被爆涉嫌簽下陰陽合同，以1.6億元人民幣（下同，約1.9億港元）天價片酬接演電視劇《倩女幽魂》，上海市稅務局表明着手調查，同時北京市廣電局亦展開對相關劇目製作成本及演員片酬比例等調查，整治陰陽合同、天價片酬、偷逃稅等問題，相信將牽連甚廣，令一眾內地藝人膽戰心驚，部份明星和影視公司則未雨綢繆，在海南省註冊公司，或會令當地成為新的避稅天堂。

有內媒稱，近期大量明星陸續取消工作室公司註冊，盛傳包括姚晨老公曹郁、鄧超、唐嫣、沈騰、井柏然及王千源等藝人，有記者整理後發現，75位藝人名下相關公司共647間，其中200間已註銷，被大陸網民揶揄是「此地無銀」。

成立個人工作室是明星避稅的常見手段，依照稅率規定，如果明星以個人身份拍戲，那麼明星要承擔最高40%的勞務報酬所得稅，但如果通過工作室參與演藝活動，則只需承擔5至35%稅率。而且個人收入的繳稅基數是「收入」，個人獨資企業的繳稅基數是扣除各種成本後的「利潤」，明星繳稅額度就能大幅降低。

把工作室註冊於「避稅勝地」，也是明星避稅的另一方向，近日海南就成為明星的熱選。天眼查數據顯示，自2020年5月至今，海南省影視公司註冊數量已逾2,300間。當中既有明星個人控股的影視傳媒企業，也有娛樂影視企業如唐人影視、華誼等。

海南被熱捧的原因，相信是明星和企業被海南自貿港的政策優惠吸引，全省除了負面清單外的行業均可享受15%企業所得稅，同時個人所得稅最高邊際稅率從45%降至15%，對明星而言，能夠省下一大筆稅款。

海口市政府2020年5月又出台23條利好影視行業的政策，包括對在海口註冊的影視企業，只要1年內繳交的企業所得稅、增值稅不低於2,000萬元（約2,400萬渷元），給予一次性獎勵400萬元（約480萬港元）；具名氣及票房往績的編劇、導演和演員，在海口成立影視公司並控股2/3以上，公司名稱有「海口」字樣，在電影片頭出現公司名稱或動態Logo超過3秒且票房達1億元（約1.2億港元）以上，亦有一次性獎勵200萬元（約240萬港元）。

然而，海南能否成為「海李活」之前，亦有待認證。因為上一個避稅天堂新疆的霍爾果斯，鼎盛時期曾吸引數千間影視傳媒公司在當地開公司，《戰狼2》、《一出好戲》等熱門影片均有在霍爾果斯註冊公司參與製作，不過，這些企業中很多是空殼公司，很多明星工作室，註冊資本僅為1萬元，既沒有辦公室，也沒有任何員工，負責人甚至從未到過該地，大部份公司最終隨當地收緊政策而逐步註銷。

中國經濟周刊

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