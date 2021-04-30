疫情全球爆發後，中國一直以援助抗疫物資及疫苗推動外交，但疫苗效果備受質疑。與中國在南海有主權爭議的菲律賓，已獲中國贈送百萬劑疫苗。去年與中國爆發邊境嚴重流血衝突的印度，在疫情大反彈下，也接受中國的抗疫物資援助。不過，菲律賓總統杜特爾特在感謝中國疫苗之餘也表明，在主權問題不能讓步，不會在南海撤軍。

菲律賓的疫情嚴峻，至今接受中國提供350萬劑科興疫苗，其中100萬劑是免費捐贈。菲律賓新聞社（PNA）報道，另外150萬劑科興疫苗預定5月7日抵菲。

菲律賓明年5月將舉行大選，與中國在南海的主權爭議成該國熱門話題。杜特爾特28日在電視談話中表示，菲律賓在很多方面都欠了中國這位好朋友，包括免費的疫苗。他說：「菲律賓不想要麻煩，不想與中國開戰，但有些事真的不能讓步，希望中方理解，他亦有國家利益需要保護。」

杜特爾特表明，不會撤走在南海主權爭議水域巡邏的菲國海軍和海岸巡邏隊，強調主權問題不能讓步。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）同日表示，中國沒有權和法律基礎阻止菲律賓的海岸警衞隊於南海開展軍演，強調中方的說法沒有根據。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）亦再向中方提出外交抗議。

中菲兩國自3月再就南海爭議關係趨緊張。菲國多次抗議中國派出約220艘由民兵控制的漁船，集結在牛軛礁（Whitsun Reef），向北京提出至少5次外交抗議，要求立即離開菲國專屬經濟海域。

另外，與中國在去年爆發邊境流血衝突的印度，最近疫情失控。中國外長王毅致電印度外長蘇傑生予慰問，並表示會根據印方要求，加快援助抗疫物資，提供最大努力支持與幫助。印度接受包括中國在內外國抗疫物資，改變了過去16年來拒絕接受國際援助的政策。

中央社／新華社

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