再有解放軍軍機闖入台空域。今早先後有5批軍機闖入台西南防空識別區，台軍以透過廣播驅趕時，共軍的機師竟回應：「這裏都是中國。」與此同時，區內有多架美軍軍機在飛行。

FB專頁「台灣西南空域」指出，今早6時53分、9時48分、9時59分、10時17分及10時30分，解放軍軍機先後5次闖入台灣空域，這些軍機的飛行高度3,000至7,700米，但未得知悉機型，但分別有快速及慢速軍機。

台灣空軍透過廣播驅趕，在9時48分廣播後，9時49分有不明的訊號，聲音依稀可辨識出「這裏都是中國……」等用語。本月10日，有闖入台灣空域的解放軍軍機機師，曾經以「這裏都是中國空域，你們很快就能適應了」回應台軍的驅離廣播。

「台灣西南空域」FB專頁同時指出，在同一時間，台灣西南空域有兩架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機、兩架KC-135空中加油機、一架美國空軍的RC-135戰略偵察機及一架疑似海軍MQ-4C海神無人偵察機飛行。

專頁的統計，共機軍機在4月累計闖進台灣25日，台軍本月廣播驅離共有93次。

北京大學海洋研究所旗下的「南海戰略態勢感知」計劃則透露，昨日美軍多架偵察機，昨日分別在黃海、東海、南海活動，分別涉及RC-135W電子偵察機、U-2S高空偵察機、P-8A反潛巡邏機及EP-3E電子偵察機。

Facebook／微博／台灣《自由時報》

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