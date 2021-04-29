北京大興機場一名女乘客上周六（24日）不顧工作人員勸阻強闖登機閘口，導致航班延誤45分鐘，隨後遭警方拘捕。因其行為構成擾亂公共場所秩序，女乘客被行政拘留10日。

網上片段顯示，女事主當日不顧工作人員勸阻，強闖北京大興至深圳的MU6667次航班的登機閘口，然後又在走廊多次掙脫阻攔，跑到飛機登機口。警方趕抵現場後，發現她坐在機艙門旁，情緒相當激動。其中一名警員說：「這不是你的航班，你上不了，你沒有這個航班的（機）票。你在這兒坐着是白坐。你現在不要耽誤人家起飛。」但女事主卻反問：「那我的航班呢？我到點了。」

警員回答：「你的航班是下一趟，不是這個。」並發出警告：「你不起（來），我們就強制傳喚了。告訴你，走不走？」惟女事主仍不願離開，最終她被警方強制帶走。

警方其後發表聲明，指經核實發現女事主並非該航班的旅客，而當時該航班已經延誤45分鐘，強調其行為已構成擾亂公共場所秩序，遂對她行政拘留10日。

事件引起網民熱議，有留言表示「被拘10日，這樣下個星期的飛機也趕不上了」、「這下徹底走不了啦」、「法制觀念還是很淡薄，都喜歡自以為是」、「這保安的能力，連個女人都攔不住？能耽誤45分鐘才帶走？」

澎湃新聞／新浪微博

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