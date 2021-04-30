台灣疫情持續擴大，華航群組之後，今日再傳出酒店群組。台灣中央流行疫情指揮中心公佈今（30日）新增4宗境外輸入、3宗本土病例，新增的本土病例是3名集中隔離華航機組人員的諾富特華航桃園機場飯店員工，分別是2女1男，來自酒店餐飲部和房務部員工，其中男病人前往集中檢疫所前已發燒，另外兩人則有喉嚨痕癢症狀。諾富特酒店至今已有4人確診，指揮官陳時中表示，這是一宗酒店群組事件。

染疫員工曾經坐巴士、及到台鐵的中壢火車站，亦曾傳出前往桃園機場第二航廈的美食街用餐，桃園捷運、巴士公司及機場都已全面消毒。而較早前感染的主管，調查後發現他從本月15日起，先後7日乘坐桃園捷運往來三重站及機場旅館站。陳時中昨日（29日）曾指患者發病後曾3次到同一診所求醫，但醫生卻未及早通報採檢，認為是警覺性不足。

但診所醫生今天（30日）受訪時申冤，指當時有向對方詢問有無旅遊史、接觸史以及做甚麼行業等，但患者都回答沒有，也沒透露是甚麼工作職業，醫生無可奈何，也感到很委屈。他感概已染疫的病人到診所求醫，就像「炸彈」一樣，「在哪裏爆炸都不知道」。

診所目前要被迫落閘，一旁貼出「休診」告示，暫時關門至5月11日。而醫生與兩名員工分別在家中及防疫旅館隔離14天，3人昨天都做過檢驗，結果都是陰性。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，染疫主管不會和機師長時間接觸，被機師感染的可能性低，感染源可能是一起工作的人，或一起工作的人被機師感染，再傳染給主管，凸顯酒店內可能有多處不明感染源，導致個案二次感染，甚至感染到不同病毒變異株。陳時中亦表示，不能完全排除二次感染的可能。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，防疫旅館人員染疫是遲早的事，主因是疫情持續1年多，工作人員可能認為機師都很安全，偶爾接觸也沒關係，而機師也覺得自己隔離3天很安全，就是大家都有一種「偽安全感」，導致疏忽防疫，也引爆防疫缺口。

台灣《蘋果新聞網》

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