五一小長假開始前夕，內地渡假勝地海南三亞發生酒店大堂斬人事件，導致1死4傷。疑兇已被拘捕，警方至今未公佈事件起因。有網民聲稱，事件疑與酒店員工與人爆爭執有關。

事件發生於三亞市吉陽區亞龍灣一間酒店，昨日（29日）下午約1時40分，酒店大堂發生一宗傷人事件，多名人員被刺傷。警方接報到場後，發現有5名傷者，其中一人送院搶救無效死亡，其餘4人無生命危險。當地派出所指，案件仍在調查當中。

從網絡流傳短片可見，事發其間，有酒店工作人員在酒店大門外疏散住客，大堂內有男子抱着一名嬰兒慌忙逃生，邊走邊回頭察看。之後有人3名酒店女員工用手推車，由大堂內推出一名腹部受傷流血男子到室外，等待救護車到場。受傷男子當時仍神智清醒，由工作人員扶着仍可站立。

有內媒接觸到事發酒店員工，對方表示為突發治安事件，傷者已送院，其他情況不清楚。

新浪微博有自稱目擊者的網民表示，案發現場為亞龍灣迎賓館，當時酒店員工緊急疏散住客，於是跟着大家一起逃生，至今仍不知事件起因。網民「CtaoChow」則聲稱，其朋友在事件中背部受傷，起因疑是有人與酒店員工起爭執。

其他網民則表示，內地近日類似的傷人事件太多，擔心五一小長假出行時的安全。

新浪微博／沸點

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