（新增內容）內地女藝人鄭爽被踢爆用「陰陽合同」拍攝《倩女幽魂》獲片酬1.6億人民幣（下同，約1.9億港元），官媒揚言要令「偷漏瞞稅者涼涼（意即死定）」的同時，官方再連日出手追擊，鄭爽頓時變成范冰冰第二。繼昨日國家廣電總局要求北京和上海廣電局調查鄭爽案後，中紀委今日也發聲：明星逃稅怎能屢禁不止？批評娛樂界亂象，要求當局嚴查。有報道預計，這次估計娛樂界有多達300億元（約358億港元）的款項須上繳國庫。

中紀委文章指，「工作77天，收獲1.6億片酬，平均日薪208萬（約250萬港元）……女演員鄭爽近日被爆料的收入數字令人瞠目結舌」，「有范冰冰前車之鑑，『陰陽合同』為甚麼依然屢禁不止？按照網民估算，1.6億元片酬通過陰陽合同拆分收入，可少繳納稅款3,500多萬元（約4,200萬港元）」，並稱鄭爽案已在業內掀起新的波瀾，「天眼查數據顯示，近期已有10多位明星註銷了其名下的工作室等關聯公司。更有媒體報道，近年來有75位一線藝人共計註銷了202間關聯公司」。

「稅務部門、廣電管理部門應當針對劇目製作成本及演員片酬比例開展常態化的抽查、調查。發現涉嫌違規的，應嚴厲查處，並考慮從重處罰。」文章引述中國社科院國際法所副研究員何晶晶認為，要嚴格管理影視劇合同，嚴控影視劇製作成本和演員片酬的比例，溯本清源，糾正行業風氣。

國家稅務總局今日也表示，上海市稅務機關4月初依法受理群眾關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報，稅務總局高度重視，已要求上海等相關稅務機關對通過陰陽合同等方式，涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。國稅總局強調，各級稅務機關對惡意偷逃稅行為，要依法嚴查嚴處，堅決維護稅法尊嚴，彰顯社會公平正義。

國家電影局相關負責人強調，廣大電影從業人員要以此為戒，切實落實管理片酬和合同，規範納稅方式和稅收管理等要求，依法依規從事電影經營活動。

內地自媒體「MP頭條」則報道，自范冰冰事件後，內地整個行業補稅超過100億元（約120億港元），因為上次涉及補繳的稅款，從法律上是可以免於坐牢，這次就很難了，因此稅法確定明知故犯，這算重罪。或許這次稅款加罰息，估計有最多300億元國庫收入。

受事件影響，《倩女幽魂》出品方、A股上市公司北京文化今日宣佈停牌一天，並於五一假期後、5月6日（周四）開市起復牌，復牌後會被實施「其他風險警示」處理，股票簡稱由「北京文化」變更為「ST北文」。

中紀委網站／新華社

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