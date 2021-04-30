最新一期《經濟學人》指美國的模糊政策失效，未能阻嚇北京當局「武統」台灣的野心，台灣是世上最危險的地方。在這時間，沉寂多時的「棄台論」近日在美國再度浮現，聲稱要「放棄保衞台灣等『次要利益』」而減低與中國的可能，不過，多名美國學者反駁，認為總統拜登多次強調民主、人權等價值，認為美中價值對立，亦違反美政界加強美台關係的共識 ，認為「棄台論」難以實現。

10年前提出「棄台論」的美國喬治華盛頓大學政治學及國際關係教授葛拉瑟（Charles Glaser）28日在《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）的網站發表文章，重提他的理論，更稱華府應重新思考美國對東亞的承諾，繼續強化美日、美韓同盟，放棄保衞台灣等「次要利益」。

不過，葛拉瑟認為美國仍可以持續表明，北京對台動武將會違反國際規範，並維持對台軍售，以增加中共武統台灣的難度。

對於葛拉瑟重提「棄台論」，以視像方式出席費城智庫外交政策研究所（FPRI）的FPRI亞洲計劃主任戴傑（Jacques deLisle）則認為，美國跨黨派共識是強化美台關係，而美中關係也日漸惡化，這理論是違反目前美國的政治現實，所以一直未能成為美國主流話題。

戴傑又認為，即使美國放棄台灣亦不可能解決美中關係的根本利益問題。他認為目前「價值觀」放在顯著地位，拜登上任後多次強調民主、人權等價值，「放棄一個蓬勃發展的民主國家會帶來各式各樣的問題」。

出席論壇的FPRI資深研究員金駿遠（Avery Goldstein）則認為，葛拉瑟提出「有趣的戰略論述」，仍不認為這在政治上現實可行。金駿遠美國多年來不表明中共武力犯台時會如何回應，維持「戰略模糊」，但隨着解放軍在台灣周邊活動日益頻繁，美國學界與政界越來越多人鼓吹華府加強對台承諾，轉向「戰略清晰」，「棄台論」在美國外交政策圈只是極少數觀點。

中央社

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