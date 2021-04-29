內地五一假期（5月1日至5日）臨近，民眾報復性出遊，交通運輸部預計客流量達2.65億人次，各地景點一票難求，有遊客為能到心儀景點一遊，不惜在網上以10倍高價求票。面對這波爆發性人潮，文化和旅遊部要求各地嚴格落實「限量、預約、錯峯」的要求，多個景區景點連買票都要實名登記，入場時亦要採用人臉識別技術確認身份，在江蘇南京暫住的港人林小姐向《蘋果》表示，在各大景區甚至連買電影戲票都要實名登記，「太走火入魔」，大大減低她的出遊意慾。

交通運輸部新聞發言人孫文劍昨日（29日）表示，五一假期全國公路出行以旅遊、探親為主，客流量預計達2.65億人次。假期首日（5月1日）高速公路車流量將突破6,000萬輛，創歷史新高。旅遊平台的預訂車票情況顯示，約7成用戶選擇跨省出行，租車定單量較2019年顯著增長，增幅達126%，且9成定單為跨省出行。

多個熱門景點例如北京故宮、四川三星堆等，都要提前在網上實名預約購買門票，不過大部份票都已被搶購一空。故宮博物院官方網站顯示，由4月27日至5月5日的門票均「已售罄」，有原本計劃參觀故宮的遊客因為在官網買不到60元人民幣（下同，約72元）的門票，改為在網上收購標明可在任何日子進故宮的邀請函，出價更高達300至600元（約360至720港元）。

一些次熱門的景點如湖南省博物館，官網亦顯示5月1日至3日門票已約滿。有網民分享自己艱難搶票卻「求而不得」的經歷，指自己預設鬧鐘，準備在凌晨1時起床搶票，結果一直未能進入購票頁面，一個不小心睡着了，凌晨3時醒來一看，票已經沒了。有網民則感嘆：「大半夜的終於熬到了，在陽台（露台）不停刷，看到小區裏別家燈亮着的，都感覺是在搶湖南省博門票。」

正身處廣東廣州的黃女士向《蘋果》表示，公司很多同事亦準備假期出遊，但會避開去上海、北京等遊客眾多的大城巿，選擇到省內惠州、清遠等地自駕遊，車程只需約3小時。雖然明知當天會嚴重塞車，「但你都知中國人鍾意湊熱鬧」，加上打工仔年假少，基本上只有公眾假期才可以出遊。黃女士又表示，五一假期期間，酒店的房價亦急升，甚至回復到疫情之前的水平。

內地傳媒引述在線旅遊平台的數據，指機票定單量相比2019年上漲了23%。而酒店的定單亦比2019年同期上漲了超過40%。作為遊客最喜歡的出遊目的地之一的廣州，最近酒店價格水漲船高。一家位於廣州塔附近的連鎖酒店，大部份房間已訂滿。在上海，不少高星級酒店亦一房難求。數據顯示，2021年五一期間上海市酒店平均房價增長近一成，對比2019年同時間段，酒店定單量增1.2倍，平均房價增幅約3成。

有人漏夜趕科場，有人卻辭官歸故里。港人林小姐早前購買從上海到南京的火車票時，亦感受到五一出遊的火爆情況。她原計劃買4月30日出發的火車票，但因當日有大量遊客和回鄉人士，「連一等座嘅都買唔到」，最終要改買5月1日的車票回南京。她早前亦計劃5月1、2日遊覽南京大屠殺紀念館和南京中山陵景區，但都未能成功預約到門票，只能無奈取消行程，宅在家中休息。

她又提到近日的出遊體驗，指前往各大景區或博物館都要實名預約或登記，入場時又要掃描二維碼或證件。她日前參觀雲南麗江古城和浙江紅色景區嘉興南湖「一大」（中共產黨第一次全國代表大會）會址時，更要「過四關」：先要實名預約，到場後進行人臉識別和掃描證件，經過安檢後，還要再掃多一次人臉識別。程序繁複，讓她感到震驚。

林小姐說，最誇張的一次，是她今個月在微信買電影門票時，程式以疫情為由要求客人填寫實名資料，她坦言：「睇一套戲都咁誇張，太過份，太走火入魔！」她亦表示不明白私人公司為何有權收集這麼多個人資料，她和內地朋友都認為沒有這個必要。

《蘋果》記者／北京新浪網／央視

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