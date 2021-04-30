（更新：內容）中國第七次人口普查結果公佈前夕，有英媒報道指，中國出現上世紀50年代末以來首次人口下降。官方昨（29日）僅回應「人口繼續保持增長」。消息指，全面的人口數據將在下月中上旬公佈。而內地媒體近日亦增加有關人口老化、少子化、多個地方去年人口下滑等的報道，似為社會就人口議題作期望管理。經濟分析師羅家聰向《蘋果》指，中國因人均GDP低和貧富懸殊，未富先老下，社會老齡化帶來的問題會較外國嚴重。

國家統計局新聞發言人劉愛華此前曾兩度回應第七次人口普查結果的發佈時間，但卻連番推遲。加上英國《金融時報》日前報道，中國人口將出現中共建政以來首次下降。國家統計局昨日即發聲明回應，但僅簡單表示「人口繼續保持增長」，引發外界關注，猜測當中部份數據可能過敏，例如去年疫情肆虐期間的非正常死亡人數，需時潤飾。

內媒第一財經引述消息人士指，第七次人口普查結果將在5月中上旬公開。

去年12月國家統計局已指出，中國人口將出現重要轉折性變化，過去十年增長放緩，勞動人口下降，老齡化加速等。

各種數據也顯示，去年內地多處地方出現出生人口下跌情況。北京衞健委4月9日公佈的數據顯示，2020年戶籍人口出生數為100,368人，較2019年少3.2萬人，為十年新低，24.3%的降幅亦為近年來最高。而2017年以來，北京戶籍出生人口已減少逾7萬人。

一線城市外，浙江溫州去年醫院出生人口為73,230人，下跌19%，是連續四年下跌。安徽黃山去年首7個月，出生人口6,766人，同比下跌16.9%。即使內陸城市亦有相同現象，寧夏銀川去年新生24,452人，較2019年的27,753人減幅達11.9%。

公安部今年初發佈的全國數據顯示，2020年於公安機關登記的新生兒數目為1003.5萬人，較2019年減少了175.5萬人，下降幅度約為14.9%。

福建廈門大學人口研究所副教授常青松表示：「中國已掉進了『超低生育率陷阱』。」他指，正常人口更替（人口總數不增不減）要每對夫婦生育2.1個孩子，但中國近年長期低於此數，東部沿海地區及東北地區的生育率更只在1左右。

常青松解釋，此一情況是因過去的計劃生育政策，令育齡婦女越來越少，而生育機會成本、撫育成本、生育文化轉變等因素，也令年輕人生育意願低迷。

他指，少子老齡化將是中國未來發展日益嚴峻的突出挑戰。

國家衞健委在4月13日至18日間，有5個調研組分赴10個省市研究老齡化問題。今年3月，國家發改委及民政部，也在江蘇多地開展養老托育的專題研究。

人力資源和社會保障部數據顯示，中國的勞動人口自2012年下降，年均減少300萬人，降幅仍在擴大，預計「十四五」期間還將減少3,500萬人；老年人則超過3億。為應對嚴峻的老齡化挑戰，人社部正研究改革方案，例如延遲退休。

央行在4月14日也發論文，警告人口結構的灰犀牛已越來越近，呼籲盡快全面開放生育。

從第七次人口普查結果一再延遲公佈，官方及媒體最近不斷「吹風」，相信中國的人口結構將有重要轉變，而官方也將推出針對性的政策。

羅家聰指出，人口老化在很多國家也出現，但因中國人均GDP低，「所以好依賴經濟高速增長維持」，而未富先老及貧富懸殊下，老年化帶來的問題會較歐美日等先進經濟體更嚴重。

至於內地近年力推高產值高科技轉型，羅家聰指參考日本例子，認為無助扭轉社會老年化帶來的經濟向下，加上中國在勞動成本上升、外國生產轉移及與美國鬧翻等影響，又難重回「世界工廠」的經濟模式，「中國經濟將難再有高速增長」，在貧富懸殊下，養老會成為社會穩定問題，「按外國經驗，最終都要政府包（養老），否則就會亂」，而當外匯儲備不能應付時，只好舉債。

財新網／第一財經／《蘋果》記者

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