中國揭開建設首個永久太空站的序幕。中國天宮號太空站的關鍵部件「天和」核心艙，昨在海南文昌由火箭發射升空，順利抵達太空預定軌道。當局在今明兩年將再進行十次發射任務，當中包括兩個太空站實驗艙發射和四次每次三人的載人飛船發射，太空站預計2022年完工，此後將進行太空生命科學、太空材料科學、微重力基礎物理等實驗。

昨上午11時23分，運載天和核心艙的長征五號B運載火箭在文昌航天發射場發射升空。八分鐘後，核心艙與火箭成功分離進入預定軌道，到中午12時36分太陽能板兩翼順利展開。

中央軍委副主席張又俠在發射場宣讀軍委主席習近平的賀電，指建造空間站（太空站）、建成國家太空實驗室是實現中國載人航天工程「三步走」戰略的重要目標，是建設科技強國、航天強國的引領性工程，希望工程人員「奪取空間站建造任務全面勝利」。

中國載人航天工程總設計師周建平表示，中國太空站基本結構包括天和核心艙、「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙三個艙段，三艙組合體重達60多噸；當它對接載人飛船和貨運飛船，規模重量最大將近100噸。其中，天和核心艙全長16.6米，最大直徑4.2米，發射質量22.5噸，是未來太空站的管理和控制中心。太空站整體呈T字結構，核心艙居中，兩個實驗艙連接於兩側。太空站建成後預計維持在距離地球400至450公里的低地軌道運行，設計壽命至少十年，支持中國航天員長期駐留，開展太空醫學、太空科學實驗和技術試驗。

擬兩年十次發射任務

按照太空站建造任務規劃，今明兩年中國還將接續進行十次發射任務，包括兩次實驗艙發射、四次貨運飛船以及四次載人飛船發射，在2022年內完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程「三步走」發展戰略「第三步」的任務目標。當中四次載人飛行任務每次將有三名航天員升空，他們將執行太空站技術驗證、建造以及科學實驗的任務，當中包括以往曾參與升空任務的航天員和女航天員，每組將長期在軌工作三至六個月。首三名參與建設太空站的航天員，預定在今年6月乘坐「神舟十二號」飛船升空。

紐約大學物理學博士陳志宏對本報稱，太空站是一個無重力作用的科學實驗空間，其作用主要在科研。「有自己的實驗室就不用問別國借。這些實驗對民生影響比較間接，視乎哪種科研成果。」目前唯一近地軌道運行的國際太空站，合作國家包括美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲太空總署。中方曾表態希望參與國際太空站建設，但美國以中國太空計劃含有軍事目的為由拒絕，此後中國便獨力建設太空站。

中新社/美聯社/《蘋果》記者