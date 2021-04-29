中國人妻為防丈夫出軌，無所不用其極。一種「防出軌藥」近日在網上掀起討論，賣家聲稱是專治丈夫出軌，因為男性服用會導致陽痿，有女性偷偷在丈夫的食物下藥，使其性功能受抑制，無法出軌，繼而回歸家庭。不過專家警告，這款其實是雌激素藥「己烯雌酚」，致癌風險相當高。

上周，內地網上文章《給老公飯裏下陽痿藥？小說都不敢這麼編》成為熱話，文章聲稱有中國人妻網購「己烯雌酚」，發現「效果很好」，更列舉部份「成功例子」，有人妻表示給丈夫服用後兩周開始見效，「用完後他就有性功能障礙了，為了家庭沒辦法，別怪我，繼續給他使用」。

已下架 落藥者恐負刑責

內媒發現該款藥物確實在中國知名電商平台銷售，有網店聲稱此藥給牛羊使用，銷量不錯，「太多人買了，一個月100人是少的」，更有賣家標明此藥給男性服用有「治出軌」效果。隨着文章廣泛流傳，涉事藥物周日下架，不過仍有賣家表示「雖然下架，但依然可以賣。」《蘋果》記者昨搜尋淘寶及京東，則未發現售賣相關藥物。湖南省第二人民醫院藥學部藥師羅沫指己烯雌酚已被世衞列為「一級致癌物」，也是中國食品動物禁止使用藥物，男性服用會引起生殖器的惡性癌症。內地律師提醒，妻子此舉讓丈夫身體受損嚴重，可能要負刑事責任。

瀟湘晨報