解放軍海軍近日在台海、南海動作頻頻。航母遼寧號日前被發現停留不動，有傳是因鍋爐故障失去動力致在海上漂浮。另一航母山東號又被發現在海南三亞基地出海，但衞星照片顯示，山東號出航一日，位置幾乎沒有變化，再度引發外界猜想。有網民笑指山東號正在等美軍艦艇過來護航，諷刺遼寧號早前遭美軍驅逐艦突破防衞，駛入航母戰鬥群內。

觀測國外各追蹤衞星資料的Facebook專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」發佈的衞星照片顯示，山東號在周三（28日）由海南三亞基地出海，從南海往巴士海峽方向前進。不過，對比29日的衞星照片，山東號出海一日，還在三亞市外海東方，航行距離沒太遠，跟28日比起來位置幾乎沒變。

有網民猜測和遼寧號近日頻頻遭美軍及日本監測有關，紛紛留言表示「美軍艦艇：另一條肥魚」、「又有新玩具」、「伊利沙白號航母聯合打擊群表示：可以再等我幾天再開出來嗎？ 這樣我們才能夠伴航啊」、「然後開到一半又發現不知道哪邊冒出來的多國聯軍幫忙『護衞』 」、「像這樣永遠被人24小時盯着，請問要如何侵略台灣啊？」「開放各國前往打卡」等。

遼寧號航母群早前出現在台海西南方外海，再到海南島附近，被發現一度疑似失去動力，當時台灣有軍事專家估計，可能是遼寧號鍋爐故障、與其他艦隻測試防空區域範圍、自行關掉船上應答器等原因造成。其間，又被美軍驅逐艦插入航母群中近距離追蹤。而日本自衞隊日前也發放多張高清照片，顯示航母戰鬥群一直被緊密監視。

台灣《自由時報》

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