受美中科技戰影響，大陸半導體產業發展受阻，台灣政府為阻止對岸挖角相關行業的人才，勞動部各大人力中介公司下達公文，明令中介公司不可協助任何企業在台招募人員赴大陸就業，並要求全面下架相關職缺，違者最重可處500萬元新台幣（下同，約139萬港元）。有中介公司認為新措施對公司影響不大，但短期內需要人才的企業或會有影響。

台灣勞動部勞動力發展署署長施貞仰證實此事，表示是依《兩岸人民關係條例》規定，因人才流失嚴重才有此措施，已發文請業者先自行清查相關職缺，內部也正研擬裁罰基準。勞動力發展署下周三將邀人力銀行負責人開會，當面再次說明這項措施以及禁止刊登、裁罰的基準等。

勞動部發給所有人力中介的公文指，「近年來受美中科技戰影響，大陸半導體產業發展受阻，積極透過挖角及滲透等手法建立自主供應鏈。而台灣半導體研發人才經驗豐富、語言相通且易於管理，儼然成為大陸鎖定挖角之目標」。

公文又指出，包括「在台登記有案之企業（含經投審會許可之陸資、外資）」、「在大陸地區登記有案之企業（含經投審會許可之外資）」原則均不可刊登赴陸就業之職缺廣告，並加強處理關鍵產業或關鍵職務含有關鍵字如「積體電路」、「半導體」或「IC」廣告，違者可罰10萬到50萬元（約2.8至13.9港元）。

公文指出，「經投審會許可之台商大陸公司」仍可刊登徵才到大陸的廣告，依經濟部投審會公告資料，包括台積電南京廠等就屬於例外範圍。此外，公文亦指，人力中介、獵頭公司均不得協助任何企業在台招募人員赴陸就業，違者可罰5萬到500萬元（約1.4萬至139萬港元）。要求公司先行將屬於大陸地區的職缺，或職務內容說明提及派往大陸的廣告即時下架。

不過，企業在官網上刊登赴陸相關職缺是否會觸法？施貞仰說，這方面尚有待研議，在裁罰標準未出爐前，不會開罰。

根據最新統計資料，2019年台灣到海外工作約有73.9萬人，其中到大陸和港澳地區的人數高達39.5萬，佔全體人數53.4%；但近10年來到中國工作人數減少了1.4萬人，佔全體海外工作總人數也從61.7%降到53.4%。

104人力銀行總經理黃于純說，新措施對公司影響不大。目前初步清查在公司刊登的招聘廣告，有約3,700份列明工作地點在大陸，已陸續通知客戶下架，一天內已經減少到約1,900份。

黃于純說，新措施或會對企業徵才有影響，因為緩衝期不夠，希望政府能開放經投審會核准投資大陸的企業相關資料，避免企業及中介人士誤墮法網。

至於對有意到大陸工作的台灣勞工是否會有影響？104人力銀行說，短期內相關職缺可能會一時之間找不到，但當符合資格企業補齊相關文件後，職缺又會上架。

文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆說，新禁令可能會產生企業招募時不寫明外派地點是大陸，等到招募進來後再把勞工派去大陸。辛又認為，若去大陸工作的台灣勞工人數減少，就會留在台灣和原本在當地的人才競爭，供給增加就會對勞動巿場產生衝擊。

台灣《蘋果新聞網》

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