阿里和騰訊年收入約等於200個爽、京東77個爽、小米和百度大約30個爽……聽起來莫名奇妙，但「爽」其實是內地最新的潮流用語。內地女藝人鄭爽被踢爆用「陰陽合同」拍攝《倩女幽魂》僅工作77日獲片酬1.6億人民幣（下同，約1.9億港元），平均日薪208萬（約250萬港元），官方連日出手追擊，內地網友亦不嫌事小，創造「爽」這個貨幣單位，諷刺鄭爽日進斗金。

那到底「1爽」即是多少錢？網民計算鄭爽拍攝《倩女幽魂》77天拿到1.6億元片酬，在勞逸結合的情況下，年收入即為6.4億元（約7.7億港元），得出了「1爽」為6.4億元的計量單位。進而計算出內地各大企業去年的年收入：阿里巴巴220爽，騰訊191爽，京東77爽，小米32爽，百度30爽，網易19爽，美團7.5爽，新浪微博4爽。按此計算，剛剛公佈消息的海航控股去年蝕了10個爽。

網友指出，以月薪5,000元（約6,000港元）計算，工作1年只等於鄭爽工作14分鐘。如果有幸成為月薪1萬元（約1.2萬港元）的高薪一族，也要連續工作1,333年不吃不喝才能賺到1個爽，而400萬外賣員工作1年，收入還不夠8個鄭爽。

有微博網友亦跟進設計出1爽＝1,000毫爽（1毫爽＝64萬元，約77萬港元 )；1毫爽＝1,000微爽（1微爽＝640元，約770港元），而普通百姓只能用微爽，結論是「一點也不爽」。

相比其他的社會精英，作家莫言奪諾貝爾文學獎，獎金750萬元（約899萬港元），等於鄭爽工作三天半；楊振寧清華大學任教，校方開出年薪100萬（約120萬港元），等於鄭爽工作半天；Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）2019年總薪酬2,340萬美元（約1.8億港元），才相當於鄭爽工作兩個月。

有網友就拿出西方影星如「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的過億片酬與鄭爽相比，但有內地評論認為，「施嘉莉的電影能全球上映，爽子（鄭爽）卻很難走出微博熱搜」。

新浪微博／聯合新聞網

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