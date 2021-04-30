（新增：內容）最新一期的《經濟學人》報道，指台灣是「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on Earth），認為美國長期不向外保證會在台灣遭武力侵犯時出兵協防，「此模糊策略顯然已經行不通，美國開始擔心，已經無法藉此嚇阻大陸武統台灣」。文章引發台灣朝野關注，台外交部今回應指，台灣將持續與理念相近的國家合作，捍衞自由民主、維護台海現狀及印太地區和平。民進黨發言人謝佩芬則表示，文章突顯世界已經看到台灣的重要，也看到大陸的威脅，更加意識到台灣所面臨的危險，不該讓台灣單獨面對。

文章指出，過去數十年美國和中國之間保持着高度模糊，使得距離大陸160公里的台灣能維持和平現狀，「北京高層堅持只有一個中國，而且是他們所領導的中國，並認為台灣是叛亂的一省。美國認同一個中國的理想，但卻花了70年的時間，確保其實存在兩個中國」。

然而，美國長期不向外保證會在台灣遭武力侵犯時出兵協防，模糊策略顯然已行不通，美國開始擔心這種方式已經無法嚇阻北京「武統」台灣。文中亦提及即將卸任的美國印太司令戴維森（Philip Davidson）上月在國會作證時警告，北京當局最快將在6年內企圖攻打台灣。候任美國印太司令（US Indo-Pacific Commander）阿奎利諾（John Aquilino）也說，解放軍攻打台灣的威脅，比大多數人想像更為嚴重，更為逼近。

對於美國，更大的憂慮是北京決定武力攻台，是對美國軍事力量與其外交、政治決心的考驗，一旦美軍第七艦隊戰敗，中國將在一夜之間成為亞洲的主導國，屆時美國在世界各地的盟友都知道以後不能指望，「大美帝國統制下的和平」（Pax Americana）概念將會崩潰。

在過去5年，解放軍的軍事建設已經達至過去25年的高峯，海軍已經建成90艘大型艦艇和潛艇，是美國在西太平洋的四到五倍，解放軍每年能製造逾100架先進戰鬥機，並部署太空武器，導彈可以攻擊台灣及美國在日本、南韓和關島的軍艦、基地。在模擬解放軍攻台的兵棋推演中，美國已經開始失敗。

不過，文章又認為，這種分析是過於悲觀。中共總書記習近平未開始要人民準備進行一場可能造成大量人員傷亡、經濟受重大損害的戰爭。中共今年建黨百年，習近平正在鞏固自己權力以維護繁榮、穩定，中國亦謀求地區及全球地位。一旦中共出兵，這一切都會被攻擊，更何況要統治一個叛逆台灣，文章質疑，習近平為甚麼要現在冒這個險？何不等到形勢較好時再決定？

為要確保中共認為，武統台灣仍然是一場賭博，美國與台灣都需要提前考慮，台灣必須開始將要減少投放資源到易受解放軍導彈攻擊的昂貴武器系統上，發展使入侵受挫的戰術和技術上。美國亦要加大投入阻止解放軍發動兩棲攻擊，並要說服包括日本、南韓在內的盟友，解放軍的戰鬥計劃是可信的。

文章最後指出，「多數爭端最好的平息方法是將問題推遲」，這正如已故中共領導人鄧小平所說：這些問題留給更明智的世代。

台灣外交部發言人歐江安今日針對這篇文章作出回應，指近期包括美國、日本、歐盟、歐洲國家、澳洲等理念相近國家的政要、智庫與媒體，紛紛公開對台灣海峽和平穩定及大陸的政軍威迫行為表達關切。台灣政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視。

歐江安表示，台灣海峽的和平穩定符合區域與國際社會的利益，台灣政府致力於維持台海穩定的現狀，也受到國際社會的肯定。歐強調，文章所稱的「危險」來自於大陸，不只針對台灣海峽，陸方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重的影響與危害。台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衞自由民主制度、維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。

民進黨發言人謝佩芬亦指出，讀完全文，其實文章主要是要帶出台灣的危險，是北京當局一直在經濟、軍事上加強脅迫台灣，會一直失去台灣人的好感，然後就會覺得非得用武力犯台。她認為文章點出台灣每天面對的大陸威脅，亦讓更多人知道，這已非單純台灣和大陸之間的問題，而大陸已變成全球的威脅，令到這個區域變得危險。

《經濟學人》的另一篇文章在分析美國鴿派當中的中國觀察員，態度亦相當鷹派，原因是總統拜登跟隨着前總統特朗普的對華強硬立場，但卻避免用噴火的言論，主打極權主義與民主價值觀的不同。目前美國公眾反華的情緒相當高漲，政客反華立場將繼續受到歡迎，目前最憂慮的是中國將會如何回應。

另外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在出席參議院軍事委員會一場討論全球威脅的聽證會時指出，如果美國從戰略模糊走向戰略清晰，北京當局將視為嚴重破壞穩定，這會令中共領導人更堅信美國決意壓制中國崛起，包括透過軍事力量，這可能會導致北京積極破壞美國在全球利益。

海恩斯又認為，台灣一直在關注香港發生的事，這在一定程度上讓台灣堅定邁向獨立，這是個日趨嚴峻的挑戰。

《經濟學人》／中央社

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