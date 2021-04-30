兩岸疫情最新數字：大陸昨（29日）新增13宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海7宗，廣東2宗，山西1宗，江蘇1宗，福建1宗，海南1宗，累計確診病例90,655宗，死亡病例共4,636宗。台灣今日新增7宗個案，包括3宗本土感染個案，累計確診1,135宗，死亡個案12宗。

國家衞健委公佈，至昨日已接種2.43億劑疫苗，以14億人口計算，接種率仍只有17.3%。北京當局則公佈，至昨晚11時，全市已有1,001萬人已經接種兩劑疫苗，累計已接種最少1針的則有1,432萬人，18歲及以上接種一劑疫苗者有73.5%，60歲及以上人群接種168萬人。

巴西經濟部長蓋德斯（Paulo Guedes）周二在一個網上直播的會議說，中國人發明了新型冠狀病毒，又指中國的疫苗不及美國的有效，形容美國輝瑞疫苗更好。 不過蓋德斯在昨晚受訪中，澄清他的言論是想指出人們認為病毒在大陸首次出現，並想強調美國公司也發明了一種有效對抗該病毒的疫苗，「即使是一種來自外部的未知病毒，他們（美國）也設法開發了出了一款看上去比由病毒起源地生產的疫苗更為有效的疫苗，我想說的是這個意思。」

蓋德斯又非常感謝大陸為巴西提供了疫苗，他本人也接種了兩劑科興疫苗，因此不會詆毀這款疫苗。蓋德斯表示又說，巴西總統博爾索納羅博爾索納羅（Jair Bolsonaro）已指示外交部長將與大陸當局聯繫，以消除所謂的「誤會」。

中國駐巴西大使館對蓋德斯聲稱「中國人發明了新型冠狀病毒」表示不滿，指言論違背事實，強調病毒溯源問題是科學問題，應由全球科學家合作展開研究，疫情以來中國一直公開透明發佈訊息。

中國發言人又表示，中國竭盡全力、克服困難，向巴西提供疫苗等，認為巴西政府高級官員這番言論，有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願。 巴西正展開新冠疫苗接種計劃，目前使用的疫苗，有近八成是與中國科興疫苗。當地傳媒報道，古德斯當時並不知道會議正在社交平台直播，他得悉之後，曾經要求不要將片段放上網。

而在台灣，華航機組人員引發的疫情不斷擴大，在員工隔離的酒店兩日內有4人確診，亦爆出染疫員工懷疑在診所求醫時隱瞞職業，或會導致社區爆發。而涉事的酒店需要清空，安排400多名需疏散的機組人員、酒店員工、旅客等到6處檢疫，有機師即將檢疫完成卻又要面臨14日隔離，大感無奈。

國家衞健委／《新京報》/ 台灣《蘋果新聞網》

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