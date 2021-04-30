中國自去年起在多個貿易環節向澳洲施壓，澳方未有屈服，近日更取消與中國已簽訂的「一帶一路」協議。美國則形容澳洲是中國脅迫外交受害者。中國駐澳大使成競業反駁，中澳關係陷入困境，「全是澳方造成」，反指澳洲「以商逼政」，不斷挑釁，北京才是受害者。他又指，中澳旅遊會是下一輪受影響範圍。

成競業昨日以視像向澳中工商業委員會（ACBC）研討會致辭。他提要澳方取消「一帶一路」協議時，批評是澳洲一系列消極舉措之一；澳方越來越把中國視為威脅和挑戰，粗暴干涉中國內政，傷害了雙方關係；指中國實施經濟脅迫，「只是掩蓋事實真相的遁詞，逃脫自身責任」。

成競業表示，中方所做的一切均是為了維護自身正當權益，防止兩國關係進一步下滑，「如果說真有脅迫，那也是澳方所為」。

成競業警告，澳洲不要期望國際邊界在疫情平伏重開後，中國遊客赴澳的高利潤旅遊市場可以復蘇。他指，澳洲對華人社區的種族歧視增加，或對中國遊客赴澳構成障礙，「我擔心的是，中國遊客是否像以前那樣受到歡迎，是否有一個友好、有利的環境有利於他們的返回」。

他批評，近年澳方對中企投資的歧視限制不斷增加，對中國的科企予無理打壓，強調搞反華「小圈子」沒出路，澳方把自己說成「受害者」也改不了問題本質。

報道指，疫情爆發前的2019年，中國赴澳游客達紀錄的144萬人次，每年消費124億澳元（約750.6億港元），佔外國遊客總消費27%。

彭博新聞／外交部／《澳洲人報》

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