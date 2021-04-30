中國創新投資（1271）行政總裁向心（58歲）和妻子龔青（51歲），被逃亡到澳洲的大陸前情報人員王立強爆料是共諜，台灣指兩人涉及違反《國安法》偵辦，後因兩人以2億港元購買台北豪宅，被控違反《洗錢防制法》。向心夫婦今日出席否認控罪，向心更聲稱「一生未進過法院」，檢察官是「盲目起訴」，「侮辱我個人，也侮辱香港金融體系」。

向心、龔青今日在律師陪同下進入台北地方法院應訊，兩人均否認犯罪，向心更自稱「我一生未進過法院，交通違規都沒有」，批評檢察官「盲目起訴」。他又對法官說：「我在香港從事大手交易30年，也就是台灣說的巨額交易，這種業務的特點是公開透明，程序嚴苛，前有審批，後有監察，檢察官說有洗錢、虛假交易，不僅是侮辱我個人，也侮辱整個香港金融體系，我對檢察官盲目起訴非常不能認同。」

龔青也親自發言以溫軟聲音表示：「我只是一個家庭主婦，沒有參與丈夫的公司事務，更甭說有洗錢。」

向心的律師方伯勳則稱，向心2015年12月28日向中國國太集團出售股權時，爆出國太非法吸金案，向心當時立即辭去國太董事職務，並主動向香港警方、證監會舉報及配合調查。律師強調，向心在香港、大陸都沒被起訴，向心也能在香港取得無罪紀錄證明（俗稱良民證）。

方伯勳又批評檢察官認為向心沽售股份時，每股作價0.27港元，出現2.5倍溢價，但檢方聲稱這是「除權除息後的價格」，批評檢察官以錯誤前提開展犯罪事實，有嚴重錯誤。同時，向心在台北買樓的資金，「只是出售自己合法財產」，再用合法收益買樓，資金流動都在銀行體系中完成，沒使用任何人頭賬號，「會是洗錢嗎？」

法官將案件押後至5月28日再審，同時要求檢察官下次開庭時，回應向心及律師的質疑，亦要求向心出示香港的良民證、出售股份的資料、及從香港將錢匯到台灣的證明等。

台灣《蘋果新聞網》

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