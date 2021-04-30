美國總統拜登就任100天，台灣亞太和平基金會首席顧問趙春山今（30日）出席民進黨立委何志偉主辦的座談會時，分析當前的美中台三邊關係。他表示，台灣當前的困境在於不能獨、也不願統，但無法選擇不統不獨維持現狀。趙並指，台灣人主觀意願當然是要不統不獨，但客觀環境最終勢必逼迫台灣人作出選擇。面對日趨緊張的台海局勢，台空軍將斥資3.3億元新台幣（下同，約9,186億港元），強化IDF戰機「天駒中隊」的澎湖馬公基地，工程預計2023年5月底竣工。

曾在前總統馬英九任內擔任多個智庫董事長的趙春山，今日在「美中新冷戰？台灣該何去何從？」座談會上，針對大陸會否對台灣動武的議題表示，大陸手上工具很多，武統不是唯一選擇，但一旦決定動武，定會不惜任何代價達到目的。不過，他不認為台海在近幾年會出現戰爭。

趙春山認為，台灣當前的困境是「現在不能獨、但不願統」，只是客觀環境無法維持不統不獨的現狀，但不可能一直這樣維持下去。他指，台灣人的主觀意願當然是不統不獨，但客觀環境勢必逼迫台灣人作出選擇。趙春山並說，台灣已被迫成為美中角力間的其中一個着力點，加上兩岸民意對撞嚴重，目前兩岸間又沒有任何對話機制，沒有事先預防與控管的機制。

趙春山提出3個建議：台灣必須繼續發展自我防衞能力；台灣必須擁有自我防衞意志；持續結合盟友，必要時為了各國自己的利益，以各種方式協防台灣。

中美兩國近日在台海附近動作不斷，觸發緊張形勢。台灣空軍因應解放軍機持續侵擾台海中線及台防空識別區西南空域，已將位於澎湖馬公基地的空軍IDF戰機「天駒中隊」，調整為常態駐防。而為有效提升戰力及官兵生活品質，空軍前日（28日）公告決標，斥資3.3億元經費進行馬公基地辦公及生活設施新建統包工程，將於下月動工，料2023年5月底前完工。

空軍馬公基地是位在台海最前線的空軍基地，由馬公基地勤務隊負責駐防。以往每年4月至10月，由台中丶台南的IDF戰機聯隊輪流派出1個中隊數量的戰機丶機師駐防，軍方內部稱為「天駒任務」，但近年解放軍機侵擾頻繁，軍方遂將駐防調整為常態。有空軍官員分析，之所以是以IDF戰機擔綱，是因為台海中線空防應變時間極短，一發現解放軍機動態有異，戰機就要緊急起飛升空應變，IDF戰機是唯一可以在4至5分鐘內完成緊急起飛應變的戰機，比F-16及幻影2000型戰機快上1分鐘；而且經過性能提升計劃後，IDF戰機可同時掛載4枚天劍二型空對空飛彈及2枚萬劍彈。

台灣《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）