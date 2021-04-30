（新增內容）全國人大常委會昨日結束會議，會議透露，海軍軍人代表大會決定罷免解放軍海軍副參謀長宋學的全國人大代表職務，全國人大網則提到宋學已是「原副參謀長」，顯示他已被免職，因他「涉嫌嚴重違紀違法」，是近年首名被指「違法」遭終止全國人大職務的軍方代表。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》分析，宋學作為一名牽涉到具體戰備實務工作的海軍副參謀長，本身已屬於一名中高層的軍隊領導，在軍隊內部是一個相對重要的角色，其「落馬」的消息自然引起外界遐想。

全國人大網並未透露62歲的宋學涉及違反甚麼法例，而在過去五年被終止資格的軍方全國人大代表中，包括戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勳、西部戰區陸軍前副司令員徐向華、海南省軍區前政治委員葉青及江蘇省軍區前政治委員孟中康，均只是涉及「違紀」，宋學是首名因「違紀違法」而被中止資格的軍方全國人大代表。

宋學近年較少出現在內媒，上一次見報已是2019年3月10日，當日《解放軍報》報道軍方代表參與全國兩會的消息，宋學以海軍副參謀長身份參加解放軍和武警部隊代表團第二次全體會議。2018年兩會時，他接受內媒採訪有關海軍裝備的問題，當時他表示海軍的軍艦「不能光下餃子」、「不能光是數量，重要的是質量」。

宋學曾任解放軍海軍裝備部副部長，一直都有就海軍裝備接受媒體採訪，2012年官方新華網報道殲-15戰機降落「遼寧號」航母的細節時，宋學曾以「殲-15艦載機起降試驗任務副總指揮」身份受訪。翌年他又表示「遼寧號」航母不屬於海軍的三個艦隊，由海軍直接指揮管理。

《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知見」分析，宋學「違紀違法」被查，反映目前解放軍反腐力度不斷加強，中共十九大後中央軍委辦公廳印發《關於軍隊開展巡察工作的意見》，表明軍隊內情況「依然嚴峻複雜」，「違規違紀和微腐敗問題屢有發生」。

宋學被罷免本屆全國人大的軍方代表資格，成為第五位被終止本屆全國人大資格的軍方代表。據資料顯示，過去5年至少有4名本屆的軍方全國人大代表被終止資格，包括解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勳、西部戰區陸軍原副司令員徐向華、海南省軍區原政治委員葉青及江蘇省軍區原政治委員孟中康。不過，4人均因「嚴重違紀」問題被終止人大職務，而非如宋學般因「違紀違法」問題。對上一名因「違法」問題而被處分的海軍將領，已是2015年的北海艦隊原參謀長程傑。

劉銳紹認為，相比之前「違紀」的4人，宋學的「違紀違法」問題預視着他被黨內、軍內處分後，還需轉到司法程序去處理其「違法」的部份。此外，宋學的全國人大軍方代表是被海軍召開軍人代表大會「決定罷免」，此前的4名軍人代表，是被「責令辭去」人大職務，這兩點均顯示宋學所涉及的案情遠較4人嚴重，甚至不排除軍方內部如軍紀委已率先處理事件，不過未有公開而已。

至於官方未有透露宋學的案情，本地軍事專家梁國樑估計當中或涉及3大原因，包括最普遍的軍隊貪腐問題、涉及政治上的忠誠問題，以及與濫用職權有關，如在提拔人材上用人唯私，只升「自己人」。梁指，這3大問題過去均被當局視為蠶食軍隊的原因。

《蘋果》記者／微信／中國人大網

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