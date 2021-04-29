內地即將迎來長達5天的「五一假期」，官方昨日預估客運量將達到2.65億人次，比去年大增120%。但許多網民吐槽，今年五一假期「前借後取」調休，實際只放一天假，「靠調休『湊』出長假，讓人累覺不愛」。據報道，官方刻意排出這個疫情防控常態化之後的首個長假，除讓許多今年春節不能返鄉的民眾可以回家探親外，主要是為了「促消費」。

今年五一假期採取調休放假模式，即勞動節5月1日至5日放假調休，但4月25日（周日）、5月8日（周六）改為上班。「前借後取」，縮短了前後兩周的休息時間。許多內地網民批評，這樣「前借後取」兩天，加上內含周末假日兩天，實際上等於只放一天假，不僅影響了正常的生活和工作節奏，而且等於毀掉了前後兩個周末。

在廣東廣州工作的黃女士對《蘋果》說，農曆新年期間，當局要求民眾就地過年，今次五一假期則未有限制，認為政府是要「死都要逼個五一5日出來，畀大家去消費」。她直言：「（調休）梗係唔好，啲假我哋自己嘅！」但她亦承認，假期若外出「行街食飯梗係要消費」，預計自己也會較平日多花費兩、三成。

由於網絡負面聲量巨大，官媒央視周日（25日）為此發表網評打圓場稱，不能責怪網友「矯情」，而要嚴肅看待和正確分析大家對假期如此敏感背後的原因。

評論指，對有些人而言，這種「湊」出來的長假越發有「雞肋」之感。出去旅遊人山人海，身心俱疲；在家休息，連續休息數日前後還要再透過加班「還回去」，還不如正常上班、放假。

評論呼籲，透過這種社會情緒，官方要看到「反對意見」背後的痛點，傾聽他們的聲音，想方設法提高民眾假期的品質，最大限度地發揮出假期的功能和作用。

然而，今年並不是第一個「加長版」五一假期。2019年五一勞動節調休為5月1日至4日，2020年五一調休為5月1日至5日。自2008年開始取消五一長假以來，恢復五一長假的呼聲一直存在。中國宏觀經濟研究院社會所社會事業室主任邢偉日前說，中國仍是發展中國家，雖然靠假日消費拉動經濟增長，但穩定有序的企業生產和社會發展同樣非常重要，因此近年均未考慮增加法定節假日天數。綜合考慮群眾呼聲、疫情防控和保障生產等客觀需要，通過調休在五一形成5天假期，是適應當前需要的一種較優方案。

假日經濟已成為內地強大國內市場潛力釋放的一個重要窗口。數據顯示，2020年五一假期，全國共接待國內遊客1.15億人次，實現國內旅遊收入475.6億元人民幣（約570億港元）。

網民講啲乜：

改了好多名字：計劃經濟時代的產物真的可以撤了。

amWayne：化不化算到（倒）是其次，打亂了正常作息和工作安排，越是硬湊，影響越大。

傅曉斯：平時上班挺累的了。這種節假日出去酒店，機票都比平時貴好幾倍，然後到處都是人，真當老百姓都錢多？

銅鑼灣仔碼頭-：巨大機器的操控者聽不見每一粒在哀嚎的齒輪。

倍兒哏兒嘿：打破了正常的作息規律，疲倦的（得）很。一把尺子量全國，這樣僵化的思維過時了。往好裏說，是發展旅遊產業，促進經濟復蘇，可別調呀，多放幾天不更好嗎？扭曲！

新華網／中央社／《蘋果》記者

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