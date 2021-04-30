全國人大常委會昨日閉幕，會議決定免去解放軍軍事檢察院檢察長蔣洪軍的職務，改任曾在駐港部隊任發言人、被稱為「香港駐軍名片」的程東方接任。

程東方的公開資料不多，他畢業於北京大學法律系，之後在中國政法大學取得法律碩士，是二級大法官，2017年獲晉升為解放軍少將。公開資料未有透露程東方被派到駐港部隊的年份，《解放軍報》一篇在2007年發表、題為，〈駐港部隊200多次實彈射擊均遵守香港防衛條例〉的文章，指當時任陸軍上校的程東方已是駐港部隊法律處處長，任職10年，他曾經助制訂上百項法律制度，同時兼任駐港部隊發言人。

當時報道稱，程東方曾處理不少「在香港有影響的事件」，一次香港傳媒向駐軍查詢一宗街頭槍擊案，事發地點的槍會山軍營哨兵，面對傷者求救卻無動於衷。程東方稱，經查，聲稱傷者求救後，哨兵立即向上級報告，駐港部隊立即派出醫護人員到場，但香港警方較駐軍先到達將傷者救走。

調離駐港部隊後，程東方曾調任解放軍軍事法院副院長，至去年7月被調任四川省軍區政委。

至於蔣洪軍，從2019年1月獲任命為解放軍軍事檢察院檢察長，但當局未有透露他被免職的原因。

新華網／《解放軍報》

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