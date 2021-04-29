中國國家主席習近平去年8月提出「全民惜食」後，各地鬧出不少笑話，正當全民惜食已漸退出民眾視野時，人大常委會昨日通過《反食品浪費法》，明令若消費者點餐浪費，業者可收廚餘垃圾處理費。其中列出飲食影片的條文，製作或傳播暴飲暴食的影片節目，最高將面臨罰款10萬元（人民幣，下同；約12萬港元）。

餐廳可收廚餘處理費

根據條例，《反食品浪費法》其中一個目的為「弘揚中華民族傳統美德」。新法昨日通過，即日實施，其中要點包括公務活動用餐不得超過規定標準、可獎勵「光盤行動」消費者、點餐浪費可收廚餘垃圾處理費。根據新法細則，商家誘導誤導消費者超量點餐，最高罰一萬元（約1.2萬港元），食品生產經營者若嚴重浪費，最高罰款五萬元（約6萬港元）。

被指為「吃播」飲食節目，在新法之中更被官方道德定性為「暴飲暴食」。新法列明「禁止製作、發佈、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻資訊」，拒不改正或情節嚴重者，最高可遭罰款10萬元。

回顧習近平去年8月提出「全民惜食」後，各地爭相迎合，全國掀起一場運動式惜食行動。當時甚至出現瘦人不得點紅燒肉、「N-1點餐模式」（即10人只能點9人份量）、機關食堂用豆渣做餅等笑話。江蘇常熟市的機關食堂一度增設「餐飲浪費現象曝光台」，諸如事件遭到全民非議。新華社