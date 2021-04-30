隔離華航機組人員的諾富特華航桃園機場飯店兩日內有4名員工染疫，令台灣出現酒店群組。員工和原本正在酒店隔離的機組人員昨日臨時撤離到檢疫所，內部有消息指出，最慘的一名機師前後共需隔離31日。有員工大感無奈，擔心防疫酒店都出事，「哪裏還安全呢？」

中央流行疫情指揮中心在前（28日）晚連夜開會近4小時，昨日宣佈清空酒店，需要將全部412名員工及住客，分送台灣北部6處集中檢疫所。109名華航機師被送往集中檢疫所，接受14天隔離。華航宣佈取消5月15日前北美12來回共24架次航班，受影響的包括洛杉磯、三藩巿及溫哥華3地。

許多機師對於要接受14天隔離感到無奈，形容是「世紀大遷徙」。有機師在通訊軟件透露同事隔離慘況，指有機師申請到諾富特檢疫3天，才入住不到兩小時，就被要求遷到集中檢疫所，隔離期亦由3天變成14天；另有幾位機師與早前被驗出的印尼籍機師有接觸，雖已檢疫10天，結果今天再被遷移，總共要隔離24天。

最慘情的，是一名副機師申請到酒店檢疫3天，後來發現同班機長確診再關14日，關到最後一天，再跟着遷徙去集中檢疫所再隔離14日，前後一共隔離31日。

還有人透露：「有地勤同事要搭乘諾富特飯店前的巴士，想說還有時間就到諾富特飯店的大廳休息，才剛坐下外頭衝進一堆人，所有人着防護裝備，下令統統不准動，然後直接帶走檢疫14天，這個最莫名的慘。」有機師慨嘆，連防疫酒店都出事，「哪裏還安全呢？」有機師表示，圈內士氣已很低落，昨天再經歷突發撤離，大家心情更沉重，擔心接下來若又有類似狀況，不知何年何月能重拾自由。

亦有機師抱怨，被載往陽明山集中檢疫所，發現房間髒亂，不僅有毛髮、垃圾、紙屑，還無法叫外送食物，十分不便。陳時中回應指，集中檢疫所不是旅遊場所，只能提供生活基本必需，又重申在防疫期間這些都是不得已的措施。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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