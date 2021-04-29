台灣華航機師染疫風暴持續擴大，防疫旅館首次淪陷。台灣中央流行疫情指揮中心昨天宣佈，新增一名諾富特華航桃園機場飯店員工確診，目前在加護病房治療，涉事酒店緊急清場。

時隔72天，台灣再爆本土個案，上周五至昨天累計共七宗本土病例，包括昨日新增的兩宗本土及一宗COVID-19調查中病例。

中央流行疫情指揮中心昨宣佈兩宗本土確診個案，包括防疫酒店員工及其中一名染疫華航機師的同住家人，另外一宗調查中病例亦是華航機師。

當局指目前有六名染疫機師曾入住涉事酒店，另有三名酒店員工發燒送院，其中兩人為房務員。

據悉，確診者是該酒店一名中級主管，衞福部指他近期無出境紀錄，確診前曾三度前往新北市三重區的診所求醫，驗出確診後，現已送進加護病房，目前屬於重症患者。

當局已派人到場全面消毒，該診所亦緊急歇業。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，初步研判諾富特酒店內部可能有傳播鏈，因此採取最嚴格措施，緊急清場，全面消毒後亦要清空14天。截至昨天，共有412人安置到其他防疫旅館。

福建有條件解禁小三通

此外，大陸福建省昨宣佈有條件解禁小三通，商務交流台人5月10日起入境只須集中隔離兩天，之後19天為住宿地與工作單位封閉往返的「閉環管理」；金馬居民居住滿28天者，可憑檢疫證明免除入境隔離。

台灣陸委會昨回應表示，將在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸正常有序交流，關於恢復小三通客運，相關機關正積極評估中。

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