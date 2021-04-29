浙江有一名狠父月初親手賣走自己的骨肉，帶着15.8萬元人民幣（下同，約18.9萬港元）去遊山玩水。今日內媒再報道類似的悲劇。江蘇連雲港13歲少女張蘇一年半內出嫁了兩次，父親合共收了15.4萬元（約18.5萬港元）禮金。面對記者質詢時，張父竟還聲稱不知女兒是何時出生。更讓人匪夷所思的是，少女第一次出嫁前已懷孕，兒子的親父並非首任「丈夫」，連當地婦聯都表示情況罕見。

2019年10月，張蘇父親收取黃成家人6.6萬元禮金，答允讓女兒嫁過去。當時男方以黃成的叔叔黃貴代表說媒，而代表女方的，則是張蘇的嬸嬸朱紅。黃貴聲稱，朱紅指張蘇已經16歲，但朱紅接受內地傳媒訪問時，則未有確認相關的講法，只是說張蘇約15、16歲，又說自己作為嬸嬸，想為張蘇找戶好人家，讓她可以享福。

荒唐的是，張蘇的生父竟表示自己不清楚女兒何年出生，因為「女兒的戶口本都沒在家」。張父更指，由於家境困難，在無辦法之下才將女兒嫁出去。而根據張蘇的身份證顯示，她出生年月是2006年4月，換言之，2019年10月她出嫁時僅13歲半。

而在張蘇出嫁前，她已搬去黃家居住，約240日後就誕下了兒子黃江。不過，2人在2020年底「婚姻」破滅，張蘇拋下兒子離開黃家，而黃江經DNA鑑定後，證實並非黃成的親生兒子，這才揭發張蘇與黃成結婚時，張蘇已懷孕44日，即她在2019年8月懷孕，至於誰是黃江生父，仍不得而知。

黃成曾向張蘇父親及嬸嬸查詢，對方卻聲稱不知張蘇的行蹤。後來黃成才發現，在2021年2月1日前後，張蘇父親又收了8.8萬元（約10.6萬港元）禮金，將女兒嫁去江蘇省外，當時，張蘇亦未滿15歲。

根據中國《民法典》，女子結婚時必須年滿20歲，《刑法》亦規定，與未滿14周歲的女孩發生性行為當強姦論嚴懲。目前張蘇父親、黃成、負責說媒的黃貴及朱紅等相關人士已被警方帶走問話，當地警方亦表示正核查事件。至於當地婦聯則表示，第一次遇到有未成年女子拋棄孩子，而臨時監護人又不是孩子生父的情況，要向相關的法律部門諮詢能否領養，婦聯亦會在可行的情況會盡力協助。

澎湃新聞／新浪微博

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